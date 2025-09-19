Vox pedirá en el Parlamento andaluz la declaración de la caza como Bien de Interés Cultural "en todas sus modalidades"

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, visita la Feria de la Caza y la Pesca de Jaén, Ibercaza. - VOX ANDALUCÍA

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado este viernes que su formación va a "solicitar que todas las modalidades de caza sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) para que el Gobierno de Andalucía entienda la importancia que tiene", y que el sector "no languidezca, sino cada vez sea más fuerte".

Así lo ha anunciado el portavoz de Vox durante una visita a la Feria de la Caza y la Pesca de la provincia de Jaén (Ibercaza), según ha informado el partido en una nota.

Gavira ha señalado que, "lo miren por donde lo miren, nadie puede negar" la importancia que tiene la caza en Andalucía, y en esa línea ha defendido que "no es un distraimiento menor" ni "un ocio menor", sino que "estamos hablando de 160.000 licencias y 90.000 federados", de forma que "se trata de una federación y de una actividad que viene detrás del fútbol en nuestra tierra".

Además, el portavoz de Vox ha remarcado la importancia que, según ha defendido, tiene la caza desde el punto de vista económico, y en este sentido ha destacado que, en Andalucía, "mueve casi 3.500 millones de euros y 45.000 empleos".

Pese a esos datos, Gavira ha lamentado que "tratan de una forma inferior" a la caza, y ha criticado que "los gobiernos, el nacional y el autonómico, 'populares' y socialistas, siempre le prometen más inversión y menos burocracia", pero "lo cierto es que son muchas promesas que no se cumplen".

Además, ha censurado que la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A), Catalina García, "que es de Jaén, rechazó una propuesta de Vox para que el turismo cinegético en la provincia estuviese consolidado".

Manuel Gavira ha alertado de que "el mundo rural está en peligro y está ligado a la caza", lo que se traduce en "menos población y menos actividad económica en los pueblos", según ha abundado antes de denunciar que "el fundamentalismo climático que viene de la Unión Europea está dañando a la agricultura, a la ganadería y a lo que es el modo de vida rural". "En Jaén, más placas y menos olivos", ha sentenciado.

Frente a esta situación, Gavira ha defendido las propuestas que Vox ha impulsado en el Parlamento de Andalucía en favor de los cazadores, como "la licencia interautonómica de caza, que la licencia actual esté subvencionada al 100%, que se revitalice el silvestrismo o que se pueda cazar en los parques naturales para controlar las especies".

"Hacemos muchas propuestas que luego el Gobierno de Moreno Bonilla no aprueba, significando el escaso interés que tienen en que la caza siga siendo tan fuerte", ha concluido avisando el portavoz de Vox.