Vox pide explicaciones a la Junta ante la "chapuza en la licitación fallida" para la compra de 350 vehículos del Infoca

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este lunes al Gobierno andaluz "explicaciones urgentes, serias y convincentes" ante la "chapuza en la licitación fallida" para la compra de 350 vehículos todo terreno (4x4) para el Infoca, con los que renovaría la flota por un importe de 25,5 millones de euros provenientes de Europa.

En un comunicado, la diputada de Vox Purificación Fernández ha señalado que no es serio culpar a la "pugna entre los licitadores", que es algo que "entra dentro de la lógica defensa de sus legítimos intereses empresariales", cuando el propio Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta (Tarcja) ha señalado, entre otros muchos defectos del pliego de condiciones publicado por la administración, su "deficiente configuración", la tramitación de un expediente "huérfano de motivación" en los aspectos técnicos y una "actuación incongruente" a la hora de admitir o valorar las ofertas.

Ha recordado la importancia de estos 4x4, ya que son los que utiliza el Infoca en sus labores de vigilancia, detección, prevención y extinción de incendios y son vitales para apagar fuegos en las zonas rurales de difícil acceso.

Igualmente, ha añadido que "el Gobierno del PP debe aclarar qué consecuencias económicas puede acarrear la "chapuza" de esta licitación para las arcas públicas", al tiempo que ha puesto de manifiesto que al menos una de las empresas que concurrió a la misma está estudiando "posibles acciones judiciales para reclamar una indemnización por el perjuicio ocasionado, entre otras cuestiones, por el tiempo desperdiciado, el trabajo perdido en el diseño del prototipo y el daño a terceras empresas suministradoras".

"Toda esta esperpéntica situación no es más que la realidad que hay detrás del marketing político con el que el PP vende esa supuesta buena gestión de Moreno que no es tal", ha asegurado Fernández, quien ha lamentado que "mientras el Gobierno del PP está en vendernos humo, pone en grave peligro no solo el medioambiente sino la integridad física de los andaluces".