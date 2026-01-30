Vox pide explicaciones al PSOE de Granada por un contrato para balasto en el tramo de AVE de Adamuz

El presidente de Vox Granada y parlamentario andaluz, Ricardo López Olea. - VOX

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Granada y parlamentario andaluz, Ricardo López Olea, ha exigido explicaciones al PSOE de Granada tras "conocerse que la empresa de Baza Áridos Anfersa, vinculada por la UCO de la Guardia Civil al conocido como caso Koldo, obtuvo en noviembre de 2022 un contrato millonario para suministrar balasto en el proyecto de mejora de la línea de Alta Velocidad (AVE) Sevilla-Madrid".

Ello incluye, según López Olea, el tramo de Adamuz en el que han perdido la vida 45 personas en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero.

López Olea ha señalado en una nota que cuando Áridos Anfersa presentó su oferta para este contrato, en una UTE en la que también figuraba la empresa Aritec Almonacid, el delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, "tenía como asesor y mano derecha a Toño Fernández, que declaró como investigado en el Tribunal Supremo por su vinculación al caso Koldo y que mantenía relaciones comerciales estrechas con Anfersa a través de la empresa OPR".

"En Vox tenemos más que claro que el fatídico accidente fue debido a la falta de mantenimiento y del incumplimiento de la inversión ferroviaria anunciada, a lo que hay que añadir la alargada sombra de la presunta corrupción en torno a las inversiones ferroviarias del Gobierno socialista de Pedro Sánchez", ha señalado López Olea.

Según relatan desde Vox, Áridos Anfersa se hizo con este contrato al presentar una bajada superior al once por ciento sobre el precio base de partida, "dándose además la circunstancia de que esta empresa bastetana era propietaria de una cantera que no contaba con certificación para proporcionar balasto de alta velocidad".

VISITA DE ÁBALOS

En este sentido, Olea ha recordado que Koldo García y José Luis Ábalos, por entonces ministro de Transportes, mantuvieron una reunión en el Parador de Granada en diciembre de 2020 con el consejero delegado de Áridos Anfersa, "la empresa bastetana que poco después de esta adjudicación para el suministro de balasto contrató a la pareja de Koldo García, tras lo que esta empresa multiplicó por cinco los contratos públicos".

Según ha señalado el presidente de Vox Granada, se da la "extraña coincidencia" de que este contrato para suministrar balasto en la línea Madrid-Sevilla se concedió cuando la pareja de Koldo trabajaba para la empresa de Baza vinculada por la UCO a la trama de corrupción y amaño de contratos".

"Con todos los datos que ya tenemos sobre la mesa no puede atribuirse a la mala suerte la tragedia de Adamuz, sino a una incompetencia criminal derivada del abandono del sistema ferroviario nacional por parte del Gobierno y por haber convertido a Adif en el cortijo de Ábalos y compañía para sus tejemanejes", ha concluido.