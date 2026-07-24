Vox pide al Gobierno local de Córdoba cumplir su "promesa electoral y desbloquear la pasarela accesible de Villarrubia"

Rafael Saco en el Pleno del Ayuntamiento. - VOX

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Rafael Saco llevó al Pleno una pregunta dirigida al equipo de Gobierno para conocer "qué actuaciones concretas" va a impulsar el Ayuntamiento para hacer realidad la construcción de la pasarela accesible sobre las vías de Adif en la barriada de Villarrubia, una "reivindicación vecinal histórica que continúa sin resolverse más de tres décadas después", reclamando al Gobierno municipal "que cumpla su promesa electoral y desbloquee la pasarela accesible".

Según ha indicado Vox en una nota, Saco ha señalado que el actual paso subterráneo, construido en 1992, constituye "una importante barrera arquitectónica que divide la barriada y dificulta gravemente la movilidad de muchas personas mayores, vecinos con movilidad reducida y familias con carritos infantiles", una situación que, además, "ha sido reconocida por el Defensor del Pueblo Andaluz".

"Estamos hablando de un problema de accesibilidad que los vecinos llevan sufriendo desde hace más de 30 años. No es razonable que una reivindicación tan justa siga esperando mientras las administraciones se pasan la responsabilidad de unas a otras", ha señalado el edil de Vox.

En este contexto, Saco ha afirmado que durante el pasado Pleno el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, "aseguró que la solución a este problema quedaba desvinculada del proyecto del futuro apeadero del Parque Joyero", por lo que, a juicio de Vox, "ya no existe ningún motivo para seguir retrasando una actuación que el propio Partido Popular incluyó en su programa electoral".

"Si el Ayuntamiento reconoce que ambos proyectos ya no dependen el uno del otro, ahora solo queda cumplir la palabra dada a los vecinos de Villarrubia y poner en marcha cuanto antes la construcción de la pasarela con ascensores", ha afirmado Saco.

Por ello, Vox preguntará en el próximo Pleno "qué pasos concretos piensa dar el equipo de Gobierno para ejecutar esta infraestructura, qué calendario maneja para su desarrollo y cuándo podrán los vecinos ver cumplida una promesa que consideran imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad en la barriada".

Para concluir, Saco ha remarcado que "los vecinos de Villarrubia no necesitan más anuncios ni más promesas. Después de más de 30 años esperando, merecen hechos y una solución definitiva a un problema que nunca debió prolongarse tanto tiempo".