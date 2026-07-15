Vox pide más medios policiales para erradicar la "creciente delincuencia" en el casco histórico de Granada

La portavoz y viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino y Mónica Rodríguez Gallego, se han reunido con vecinos del casco histórico de Granada. - VOX

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada y la Plataforma Vecinal 'Por un Casco Histórico Seguro' han alertado "del aumento de los delitos en los barrios del Centro, Albaicín, Realejo o Sacromonte, en los que suceden a diario okupaciones de viviendas, tráfico de drogas y robos con fuerza" y han reclamado más medios policiales.

La portavoz y viceportavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino y Mónica Rodríguez Gallego, han mantenido una reunión con los representantes de la plataforma en la que han coincidido en la necesidad de destinar más medios policiales para combatir los problemas de inseguridad en la ciudad para proteger a los vecinos de los barrios afectados "por esta oleada de delitos".

"Los miembros de la plataforma nos han trasladado multitud de problemas que tienen desesperados a los vecinos, como la presencia de carteristas en el centro y en los autobuses urbanos, cuyas principales víctimas son los turistas, o el trapicheo de drogas en el Albaicín y Sacromonte, en donde también se producen ajustes de cuentas entre los narcotraficantes", ha relatado Beatriz Sánchez Agustino.

CAMPAÑA INFORMATIVA

La Plataforma Vecinal Por un Casco Histórico Seguro ha iniciado esta semana una campaña informativa para concienciar a los vecinos de la importancia de denunciar los robos, hurtos, trapicheo por drogas y otros delitos de los que sean testigos.

"Desde el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada llevamos años denunciando el aumento de la delincuencia en los barrios y hemos solicitado un refuerzo de los medios policiales para mantener el orden en la ciudad".

"Queremos una Granada segura, en la que los vecinos puedan pasear sin que les roben la cartera o el bolso, y es obligación del equipo de gobierno actuar para erradicar la inseguridad en las calles", ha exigido la portavoz de Vox.