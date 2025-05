Vox pide a Moreno que no participe en la "farsa" de la Conferencia de Presidentes: "Siempre sale humillado"

ISLA MAYOR (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha pedido este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no participe en la Conferencia de Presidentes convocada el 6 de junio en Barcelona, porque cada vez que acude, sale "humillado".

En declaraciones a los medios de comunicación en Isla Mayor (Sevilla), Gavira se ha mostrado convencido de que esta nueva reunión de la Conferencia de Presidentes es una "farsa para distraer la atención de lo que está pasando" en España con el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE. Ha exigido al Partido Popular que "por una vez corte con el PSOE y no trague con todas las propuestas que le hace Sánchez".

Para Gavira, "Sánchez monta esta película" para ocultar que "tenemos un gobierno corrupto, que ha vendido la soberanía, que está humillando a la nación y que legitima el golpismo", a lo que se suman los mensajes publicados con el exministro José Luis Ábalos.

Ha reclamado a Moreno que "no participe en la farsa de Sánchez" y no acuda a esta Conferencia de Presidentes, porque "cada vez que va, sale humillado" y porque "con los 'troncos', las 'pájaras' y los 'petardos' no hay absolutamente nada que hablar".

"A este gobierno hay que hacerle una oposición frontal", ha reclamado Gavira, advirtiendo al PP de que participar en esta Conferencia de Presidentes "es entrar en el fraude, entrar en la estafa y en tragar con todo lo que propone Sánchez", algo que los populares "no entienden".

Manuel Gavira ha exigido a Sánchez "que desaloje la Moncloa, dé la palabra a los españoles, convoque elecciones cuanto antes y deje de destrozar la unidad nacional".