Vox pide suspender la declaración de Motril como Zona de Gran Afluencia Turística: "Asfixia al comercio local"

MOTRIL (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

Vox Motril ha criticado este jueves la declaración de la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) impulsada por el Gobierno local del PP, que entró en vigor el 21 de julio, y permite aperturas comerciales ampliadas en Semana Santa y de junio a septiembre de forma indefinida.

Ha exigido la suspensión inmediata de la ZGAT y la convocatoria de una mesa de diálogo con representantes del comercio local para reformular la dirección de la ciudad y de esa forma "atender a las prioridades reales del sector y valorando cuestiones como la seguridad de los comercios frente a recientes oleadas de robos y la preservación de la identidad cultural motrileña, comprometiéndose a continuar la oposición activa desde las calles y las redes sociales para proteger la libertad económica real de los vecinos", según una nota de este partido.

Ha apuntado que "esta maniobra del PP prioriza a competidores estacionales frente al comercio autóctono, al que asfixia con sus decisiones".

Esta iniciativa duplica las aperturas en domingos y festivos "sin un análisis de impacto que las justifique", advierte Vox Motril, quien ha avisado de "la amenaza a la estabilidad de centenares de negocios familiares, complicando la conciliación laboral y familiar de los trabajadores y afectando la calidad de vida".

Vox ha sostenido que esta iniciativa "carece de base objetiva" al considerar que "esta liberalización, adoptada sin consenso con comerciantes ni trabajadores, discrimina al comercio tradicional y agrava la situación de dejadez institucional que viene padeciendo el sector en Motril", según una nota de este partido.

"El patrimonio histórico, como el Teatro Calderón o el Santuario de la Virgen de la Cabeza, son hitos importantes para los motrileños, pero no generan afluencia turística continua que justifique aperturas ampliadas, aunque el Santuario abre al culto los domingos por la mañana, no implica un impacto comercial significativo", ha proseguido argumentando Vox Motril en este sentido, quien ha blandido que "la Semana Santa, de gran acogida, y eventos como los Patios Flamencos no están relacionados con el sector comercial, ya que ocurren fuera del horario habitual".

Ha sostenido que el turismo de Motril "sigue siendo estacional", y pese a advertir de que "los cruceros están en alza", para puntualizar entonces que "no tienen un impacto comercial suficiente para justificar una medida que condiciona la actividad comercial de la ciudad".

La ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística a todo el municipio "perjudica al comercio de proximidad, arriesgando su continuidad y afectando áreas sin actividad turística", ha razonado Vox Motril, que ha apuntado que es "desproporcionado" y ha situado su impulso a "intereses económicos particulares en lugar de necesidades objetivas", para lamentar también "un agravio comparativo con otros municipios".

"Esta medida del PP ataca el corazón económico de Motril, asfixiando a comerciantes locales con una competencia inasumible y complicando la conciliación familiar de los trabajadores, al obligarles a cumplir horarios extendidos que dificultan el equilibrio entre sus responsabilidades laborales y su vida personal, afectando su bienestar y el de sus familias", ha sostenido Vox.

"Una vez más se demuestra que Vox es el único partido que defiende la verdadera libertad económica, y que protege al comercio tradicional y a los trabajadores", ha reivindicado.