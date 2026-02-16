Vox pregunta al Gobierno por infraestructuras de comunicación afectadas por el temporal en la provincia de Jaén

Archivo - El diputado de Vox Francisco José Alcaraz durante una sesión plenaria en el Congreso. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

JAÉN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox en Jaén ha preguntado al Gobierno de España por la situación y actuaciones previstas en diversas infraestructuras de comunicación que en la provincia se han visto afectadas por los temporales de las últimas semanas.

"Las sucesivas borrascas, especialmente Leonardo, que han golpeado con dureza a la región andaluza, han provocado una grave afectación de la red de comunicaciones andaluza en general y de Jaén, en particular, y han revelado graves déficits de inversión y mantenimiento en las infraestructuras de transporte", ha afirmado este lunes en una nota el diputado de la formación por Jaén, Francisco José Alcaraz.

Por ello, ha interpelado al Gobierno sobre las medidas que van a implementarse para restablecer "con garantías de seguridad y fiabilidad" el servicio ferroviario, "que, en la provincia, se cortó entre Jaén y Córdoba debido al temporal".

Con respecto a la red de carreteras, se ha requerido información sobre la autovía A-4 a la altura de Guarromán, "dado su mal estado de conservación". En concreto, ha solicitado aclaraciones sobre las anomalías y las reformas que se necesitan en ese tramo.

Igualmente, ha pedido un informe sobre las causas del desprendimiento producido en la A-44 a su paso por Campillo de Arenas, así como informes sobre las actuaciones llevadas a cabo para garantizar su mantenimiento y seguridad.

Alcaraz ha señalado que Vox ha denunciado en reiteradas ocasiones el mal estado de conservación de la red viaria, "factor determinante de la siniestralidad vial en las últimas cuatro décadas". "Esta situación es anterior al temporal, que no ha hecho ha sino mostrar el lamentable estado de nuestra red de carreteras", ha concluido.