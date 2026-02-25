Vox solicita investigar la retirada de materiales de la zona del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz, a 30 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

MONTORO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

Vox, personado como acusación popular en las diligencias previas que investigan el accidente ferroviario de Adamuz, que se saldó con 46 personas fallecidas y más de 120 heridas el domingo 18 de enero, ha pedido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, la apertura de una pieza separada después de conocer "la posible retirada de materiales del lugar del siniestro antes de que finalizara la inspección judicial".

En una nota, la formación ha apuntado al hecho de que personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) retiró y trasladó fragmentos de las vías y otros elementos desde el punto del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba), "sin que conste autorización judicial formal previa para su manipulación".

Asimismo, se recoge que "dichos materiales podrían tener relevancia probatoria para el esclarecimiento de los hechos". En el escrito presentado ante el Tribunal, la formación señala que "la manipulación de materiales de interés judicial sin autorización previa puede poner en riesgo la integridad de evidencias clave en la investigación de un accidente con víctimas mortales y afectar a la cadena de custodia".

Asimismo, la formación ha advertido de que "Puente reconoce que Adif se llevó piezas de Adamuz porque no interesaron a Guardia Civil ni CIAF", a la vez que "el ministro de Transportes ha publicado un informe de Ineco donde asegura que siempre estuvieron a disposición judicial".

Debido a que el informe de Ineco al que se hace referencia "no es público", Vox ha solicitado que "se requiera al Ministerio de Transportes dicho informe al procedimiento con el fin de poder leer el documento entero y esclarecer los hechos que expone Óscar Puente en sus redes sociales, así como todos los informes que puedan tener relación con el accidente".

Por ello, Vox ha solicitado expresamente que "se abra pieza de investigación separada para esclarecer lo sucedido respecto a los hechos que se han indicado anteriormente", al tiempo que ha recordado que el 20 de enero solicitó "de forma urgente" al juzgado "la adopción de medidas para garantizar la preservación de las pruebas, al amparo del artículo 764 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". "La petición fue reiterada el 16 de febrero y, hasta la fecha, no hay respuesta", han dicho.