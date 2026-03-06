Vox urge en Granada a adelantar la fumigación del Genil antes de la aparición de plagas de mosquitos

Reunión de Vox con la Asociación de Vecinos Fígares-Río Tenerías - VOX

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha urgido al equipo de gobierno local, del PP, a que adelante la fumigación del río Genil para evitar la aparición de plagas de mosquitos que generan molestias y pueden suponer un riesgo para la salud de los vecinos.

Lo ha hecho en una nota de prensa después de una reunión de la portavoz y la viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino y Mónica Rodríguez Gallego, con la Asociación de Vecinos Fígares-Río Tenerías, desde donde les han expresado su preocupación por "la aparición de insectos y malos olores en años pasados, una problemática que va a repetirse tras las intensas lluvias de los últimos meses".

"La fumigación del Genil debe ir acompañada de una limpieza exhaustiva de lodos y el desbroce de las márgenes del río, ya que en años pasados proliferan gran cantidad de mosquitos, sobre todo entre Puente Verde y la Clínica de la Inmaculada, ya que las intensas tormentas han arrastrado muchos residuos sólidos", ha advertido Beatriz Sánchez Agustino.

En materia de limpieza, los vecinos "han manifestado que hay mucha suciedad en el Callejón del Jaque y otros puntos del barrio, como el parque infantil de la calle Agustina de Aragón", ha apuntado la portavoz de Vox, quien solicita al Ayuntamiento más contenedores de basura "porque hay residentes, como los de Ribera del Genil, que se ven obligados a andar desde esta calle hasta Agustina de Aragón para poder tirar la basura".

Entre las reclamaciones que la Asociación de Vecinos Fígares-Río Tenerías ha trasladado a Vox destacan la necesidad de incrementar la frecuencia de servicio de autobús urbano C5, y que esta línea funcione los domingos; la reposición de la solería levantada en la calle Alhamar, o una solución al caos de tráfico en las calles aledañas a San Antón tras peatonalizar esta vía.