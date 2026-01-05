Vox ve tras los datos de bajada de paro en Andalucía una "tomadura de pelo" de PP y PSOE: "No hay nada que celebrar"

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, atiende a los medios en el Parlamento. - VOX

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha calificado este lunes de "tomadura de pelo de 'populares' y de socialistas" los datos de bajada del paro registrado en la comunidad autónoma durante el pasado mes de diciembre, y ha advertido de que el empleo que se está creando "no es estable ni de calidad".

Así lo ha manifestado el portavoz parlamentario de Vox en una atención a medios en la Cámara andaluza al hilo de los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo correspondientes al pasado mes de diciembre y al conjunto del año 2025 recién finalizado.

Según dichos datos, el paro se redujo el pasado mes de diciembre en Andalucía en 12.271 personas (-2,06%), hasta situarse la cifra total de desempleados en 583.057 personas, la más baja desde junio de 2008. En lo que respecta al conjunto del año 2025, el desempleo disminuyó en la comunidad autónoma en 51.782 personas (-8,16%).

Gavira ha replicado que la realidad es que, como cada año, en época de vacaciones, "aumentan los contratos basura, temporales y mal pagados en el sector servicios y hostelería, y luego sube el paro".

Según han explicado desde Vox en una nota, el portavoz parlamentario ha añadido que "no es ni empleo estable ni de calidad", así como ha advertido de que "ninguna familia puede subsistir dignamente a base de alternar contratos temporales, paro y ayudas".

Del mismo modo, Gavira ha denunciado que hay partes de España, como Cataluña, que "tiene una población parecida, pero con la mitad de parados que nuestra tierra", por lo que ha sentenciado que "no hay nada que celebrar mientras que Andalucía siga siendo la tierra de nuestra nación con más número de desempleados".

CARTA A LOS REYES MAGOS

Por otro lado, Gavira detallado los "deseos" de Vox para los andaluces que ha plasmado en su carta a los Reyes Magos, y que, según ha abundado, pasan por "servicios públicos de calidad, una buena atención sanitaria, una buena educación y una dependencia que funcione".

Asimismo, Gavira ha subrayado que desde Vox piden "una vivienda y un trabajo digno para que los jóvenes andaluces no tengan que emigrar fuera de nuestra tierra", y ha pedido "una Andalucía segura, y que los productos que nos llevemos a la boca sean de nuestra tierra".

El portavoz ha defendido que son deseos que "sólo Vox podrá hacer realidad", y no con el presidente de la Junta actual, Juanma Moreno (PP-A), "ya que la mafia y la estafa han demostrado su incapacidad", según ha sostenido.

En materia sanitaria, el portavoz en Andalucía del partido de Santiago Abascal ha solicitado una sanidad "sin listas de espera, sin sanitarios que emigren y sin un gobierno que impide que se detecte a tiempo un cáncer".

Con respecto a la educación, ha exigido una en la que "los padres elijan lo que quieren para sus hijos", y donde "nadie diga que los andaluces no sabemos sumar". Además, Gavira ha señalado que "en el despacho de un alto cargo de la Junta haga el mismo frío en verano y calor en invierno que en un aula".

Sobre la dependencia, Gavira ha pedido "rapidez para que a nuestros abuelos se les atienda como merecen y no fallezcan esperando", así como, en otro orden de asuntos, ha reclamado una vivienda "accesible" para que "nuestros jóvenes puedan formar una familia y fijarse un futuro en nuestra tierra", y con "empleo de calidad y buenos salarios".

Finalmente, Gavira ha pedido que el Gobierno "priorice la agricultura, la ganadería y la pesca andaluzas", y una Andalucía "segura" donde "no se confunda bondad con buenismo, ni solidaridad con dejar por detrás a los nuestros mientras ponemos por delante a los que vienen de fuera". "Una tierra donde nuestras hijas y nuestras madres puedan pasear sin miedo por nuestras calles", ha concluido.