Archivo - Lluvia en Andalucía. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha subrayado este lunes que "vuelve la lluvia el miércoles a Andalucía con relativa mejoría hasta el domingo y temperaturas sin grandes cambios".

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha detallado que la semana comienza con una borrasca "atípica" y "africana" que afectará a la comunidad, "si bien no lo hará de forma intensa". Así, durante los primeros días de la semana va a destacar el viento con avisos amarillos tanto en la costa de la Axarquía como en la costa granadina".

En este sentido, el delegado ha explicado que esta borrasca empezará a diluirse el miércoles, día en el que llegará una nueva borrasca --atlántica-- que traerá lluvia y viento a Andalucía, con un periodo de precipitaciones que se extenderá hasta el domingo, aunque con momentos de "menor intensidad".

En cuanto a las temperaturas, "las diurnas se mantienen sin grandes cambios durante estos días, pero las mínimas nocturnas subirán hasta alcanzar en algunos puntos los diez grados", ha concretado Del Pino.

Por último, el experto de la Aemet ha señalado que durante el fin de semana bajarán las temperaturas en zonas concretas "provocando el sábado que la lluvia pudiera ser de nieve en las sierras orientales como en Sierra Nevada, Cazorla, Guadix, Baza o montes de Jaén", ha concluido.