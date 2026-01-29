Ya están a la venta las entradas para los primeros conciertos confirmados del 45 Festival de la Guitarra de Córdoba

La presidenta del IMAE, Isabel Albás, en la presentación del avance del 45 Festival de la Guitarra. - IMAE

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Guitarra de Córdoba comienza la venta de entradas para su 45º edición, que se celebrará del 1 al 11 de julio de 2026 con un programa previo como novedad. La presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), Isabel Albás, ha avanzado una decena de espectáculos que tendrán lugar en los teatros municipales y cuyas entradas están disponibles desde este jueves 29 de enero a las 13,00 horas en taquilla del Gran Teatro y en 'http://teatrocordoba.es/'.

Según ha informado el Ayuntamiento, la venta anticipada ha comenzado desde este jueves hasta el 28 de febrero. Las primeras entradas establecidas para cada recinto --cien para el Gran Teatro y Teatro Góngora, y 200 para el Teatro de la Axerquía-- contarán con un 20% de descuento en su compra. Asimismo, el IMAE retoma el abono a la carta y otros descuentos a diferentes colectivos, especificados en la web de venta.

A partir de este jueves están a la venta las entradas para un total de diez conciertos, de los cuales dos quedan exentos de estos descuentos: Siloé y Loquillo. Ambos conciertos, que tendrán lugar en el Teatro de la Axerquía, cuentan con un precio único de venta.

La novedad de esta edición recae en el programa previo compuesto por el guitarrista e Hijo Adoptivo de Córdoba, Vicente Amigo, en el Gran Teatro de Córdoba los días 25 y 26 de junio. Mientras que el 27 de junio la banda Brothers in Band estará en dicho teatro con su 'show' musical tributo al grupo Dire Straits, un nuevo espectáculo en conmemoración del icónico álbum 'Brothers in Arms', que cumple 40 años.

Igualmente, el Gran Teatro de Córdoba contará con uno de los mayores referentes en el mundo de la guitarra, Teddy Bautista con 'Ciclos 5.0. El periplo de las heroínas' el 3 de julio con Pablo Salinas como director musical. El también guitarrista y referente José Antonio Rodríguez interpretará el 4 de julio, junto a un quinteto de artistas, un programa que abarca el mundo del flamenco con una mirada moderna. El 11 de julio llega el espectáculo de danza 'La Reina Blanca' en homenaje a la bailaora cordobesa Blanca del Rey.

El Teatro Góngora, por su parte, recibirá el 10 de julio a 'Leo&Leo', un proyecto único liderado por la actriz y cantante Leonor Watling y el músico y compositor Leo Sidran, con canciones que mezclan pop, jazz y una puesta en escena conversacional.

NOCHES DE LA AXERQUÍA

Y con ello las esperadas noches en el Teatro de la Axerquía con los referentes del 'indie' y el rock nacional Love of Lesbian, Sanguijuelas del Guadiana junto con los cordobeses Aslándticos y los vallisoletanos Siloé, que pararán en Córdoba los días 1, 2 y 5 de julio, respectivamente. El 4 de julio los fans del metal tienen una cita ineludible con Warcry, en su único concierto en Andalucía y Angelus Apatridas. Loquillo se suma al cartel de esta edición el 9 de julio con su gira 'Corazones Legendarios'.

Las entradas para todos los espectáculos y conciertos del 45 Festival de la Guitarra de Córdoba están disponibles en la web 'https://teatrocordoba.es/festival-guitarra-cordoba/' en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario especial para los días de Festival y en la aplicación IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.