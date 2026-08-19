Ya son más de una veintena los seísmos registrados este miércoles en Granada, al menos siete sentidos por la población

Inspecciones técnicas tras terremotos en Granada - COAATGR

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ya son más de veinte los seísmos registrados este miércoles, 19 de agosto, en el área de La Vega de Granada de los cuales al menos siete han sido sentidos por la población, el último y más potente a las 19,17 horas con una magnitud de 3 mbLg con epicentro en Churriana de la Vega.

Así se desprende de la información hecha pública por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press que indica que todos estos más de 20 seísmos de este miércoles se han dado en la zona epicentral que comprende localidades como Alhendín, Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias, Gójar, Granada, Huétor Vega, Ogíjares, Otura y La Zubia.

Todos estos temblores dan continuidad al episodio sísmico que desde el viernes 14 de agosto tiene lugar en la zona y que ha registrado sus dos terremotos más fuertes, ambos de magnitud 4,8 Mw, en la madrugada del sábado y en la mañana del martes.

En cuanto a este miércoles, y atendiendo a las mediciones del IGN, estas sitúan el seísmo de mayor intensidad en Churriana de la Vega a las 19,17 horas con una magnitud de 3; seguido de uno a las 12,32 horas en Armilla con magnitud 2,8 mbLg; también ha habido uno de 2,5 mbLg con epicentro en Otura a las 5,43 horas; uno de 2,3 mbLg en Alhendín a las 4,29 de la madrugada; otro de 2,3 mbLg en Gójar a las 10,03 de la mañana; otro de 2,2 mbLg también en Gojar a las 4,07 horas; y uno en Armilla de 2,0 mbLg a las 9,01 horas. Estos siete terremotos han sido sentidos por la población según el IGN y podrían aumentar si se registran reportes al respecto.

El consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ya ha cursado visita a Granada para informar de las acciones movilizadas por la Junta y visitar algunas zonas afectadas ha dado cuenta de la revisión de 580 inmuebles, La Junta inspecciona 580 viviendas en Granada tras el último terremoto y sólo catorce no pueden estar ocupadas

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha cifrado en 580 los inmuebles que han sido analizados, la mayoría en Granada capital, desde el comienzo del episodio sísmico y ha detallado que 459 han sido clasificados en verde, el 79,1%, al no presentar daños; 105 están en amarillo por desperfectos leves, y 14 en rojo, por lo que requieren atención y la adopción de medidas antes de que puedan volver a ocuparse. Ningún inmueble ha recibido la clasificación negra, que implicaría la necesidad de demolición.

Por su parte el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado este miércoles el apoyo del Ejecutivo central y ha recordado las ayudas disponbibles por ley para reparar los daños causados por emergencias durante sendas visitas a Gójar y Las Gabias donde unos 600 vecinos han sido desalojados de seis edificios que han presentado daños estructurales a causa de los seísmos.

La Diputación de Granada también está volcando su acción en los municpios afectados y este miércoles su presidente, Francis Rodríguez, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por la institución provincial en Ogíjares desde el que coordina el dispositivo de los Bomberos del Consorcio para hacer frente a los daños provocados por los últimos seísmos y que cuenta con más de un centenar de actuaciones programadas en esta jornada en ese municipio.

Además del esfuerzo por revisar edificios y ejecutar acciones que repercutan en la seguridad y bienestar de los ciudadanos y en recuperar la normalidad en torno a los daños materiales, las instituciones públicas hacen causa común al pedir tranquilidad a la población y solicitar a los ciudadanos que atiendan a las indicaciones a tener en cuenta en caso de terremotos ampliamente difundidas en sus cuentas oficiales en redes sociales.

El Ayuntamiento de Granada mantiene también el despliegue de todos sus recursos para evaluar los posibles daños ocasionados por la situación sísmica; y además, el Consistorio de la capital ha ampliado el horario de la oficina del Zaidín para atender a la ciudadanía.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "desde el primer momento" han puesto todos los recursos" municipales al servicio de los granadinos y que siguen trabajando "de manera coordinada para evaluar cada incidencia, atender a las familias que lo necesitan y garantizar que cualquier actuación se realiza con todas las garantías de seguridad".

La Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada ha señalado que se está produciendo una "ralentización o freno" en las reservas en la provincia a raíz del episodio sísmico. Por otro lado, su presidente, Gregorio García, ha considerado que los establecimientos han respondido con profesionalidad ante el episodio sísmico e intentando calmar la "lógica preocupación" de la clientela desconocedora de la actividad sísmica de la provincia de Granada.

Mientras se siguen evaluando situaciones, una sensación de vuelta a la normalidad se instaura este miércoles en Granada y su área metropolitana gracias a anuncios ya formalizados como la reapertura parcial del conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife; la reapetura de buena parte de los edificios religiosos de mayor afluencia turística de la capital excepto la Catedral; y el anuncio por parte del Servicio Andaluz de Salud de que la actividad asistencial se ha restablecido "con normalidad" en la provincia de Granada una vez realizadas las revisiones y evaluaciones de los centros sanitarios.