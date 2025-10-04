Zapatero ve a Montero como "presidenta de la vivienda pública": "Nadie mejor que Andalucía para innovar en esa materia"

El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - PSOE

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este sábado que ve a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "como la presidenta de la sanidad pública, de la educación pública y de la vivienda pública" y ha asegurado que "nadie mejor que Andalucía para innovar" en materia de vivienda.

Así lo ha señalado Zapatero en Sevilla junto con la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en el primer encuentro 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía'.

Para Zapatero, "es evidente una cosa" y es que en las elecciones que vienen "el gran debate en Andalucía va a ser la sanidad, la educación y la vivienda pública".

Así, Zapatero ha incidido en que "a María Jesús Montero la veo como la presidenta de la sanidad pública, de la educación pública y de la vivienda pública": "Andalucía podría ser con tu liderazgo quien abriera el camino a un gran debate sobre la vivienda, sobre lo que significa el derecho a la vivienda", ha subrayado.

"Hemos sabido encontrar históricamente las fórmulas para la salud, para esa educación universal como igualdad de oportunidades", ha continuado, y "ahora tenemos que construir un modelo, ese quinto pilar del derecho a la vivienda", que es "es el derecho al espacio personal y a la dignidad" y "donde tenemos que trabajar en nuevas ideas, en nuevas propuestas".

"Siempre que hemos hecho una conversación con la sociedad, hemos acertado y hay que hacerla en materia de vivienda", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que "el Gobierno está haciendo grandes esfuerzos, pero tenemos que recorrer un camino, como costó hasta que llegamos a construir un modelo de la Dependencia, que todavía necesita mucho apoyo y grandes andamiajes".

Para Zapatero, "la vivienda se ha convertido en el gran reto del Estado Social, del modelo de vida que tenemos por delante y de la respuesta a toda una generación".

Por último, Zapatero ha incidido en que "lo menos de izquierdas que hay es quedarse quieto. Eso es lo menos de izquierdas y lo más de derechas", por lo que "nadie mejor que Andalucía para innovar en esa materia" de vivienda, que es "prioritario", ha concluido.