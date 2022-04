Almería se promociona en la feria Seatrade Cruise de Miami como ‘El encanto de lo desconocido’

ALMERÍA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Almeria the Charm of the undiscovered' --Almería el Encanto de lo desconocido-- es el título de la nueva campaña de publicidad con la que la mesa institucional de cruceros de Almería ha acudido a la feria Seatrade Cruise Global, en Miami (EEUU), para promocionar la provincia como destino para turistas que buscan algo distinto a lo que ofrecen otros destinos.

En los encuentros con navieras, operadores turísticos y otros representantes del sector del crucero, están participando el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, y en representación del Ayuntamiento de Almería, el concejal de Promoción de la Ciudad y teniente de alcalde, Carlos Sánchez, y la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y representante del Consistorio en la FBA, Ana Martínez Labella.

Asimismo, en la delegación almeriense participan el jefe de división Comercial y Calidad de la Autoridad Portuaria, José Cuesta, y José Manuel Navarro, técnico de la empresa municipal de Turismo.

En la jornada de este miércoles, la delegación almeriense ha mantenido varias reuniones en el transcurso del desayuno de trabajo organizado por Puertos del Estado y la Oficina Española de Turismo en Miami.

Entre otras citas, los representantes de la mesa institucional de vruceros se han reunido con representantes de la navieras Carnival Cruises y Saga Cruises.

La nueva campaña, además de reclamos como el patrimonio histórico y cultural, recoge una selección de los principales atractivos de la provincia, como la gastronomía, la agricultura de primor, los escenarios de cine, pueblos con encanto, playas, tradiciones y deportes náuticos.

"Una provincia con una historia y un encanto auténtico, que se respira desde que nuestros cruceristas llegan al Puerto de la capital, donde la magia de lo inexplorado siempre sorprende", según el gerente de la Fundación Bahía Almeriport (FBA), Fabio Laborda-Ortega.

Para la campaña de promoción se han editado un vídeo y documentación impresa, en los que se incluye información e imágenes de la oferta turística de la provincia y de la capital que quizás no sea tan conocida en algunos mercados de este segmento de turismo.

La nueva campaña, aprobada por la Mesa Institucional de Cruceros y coordinada por la FBA, ha sido diseñada por la empresa de marketing y comunicación Taller Agencia.