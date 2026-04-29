Aprobada la propuesta de rehabilitación de La Farola de Málaga como espacio expositivo

Archivo - La Farola en una imagen de archivo. - GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Málaga ha autorizado este miércoles la propuesta de rehabilitación de La Farola como espacio expositivo y la propuesta para la ocupación de instalaciones en la terminal de transporte de mercancías ubicada en Los Prados, dando el primer paso en su estrategia de expansión logística ante la creciente demanda operativa derivada de la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio.

Han detallado en un comunicado que la parcela cuenta con una superficie asfaltada de 23.622,17 metros cuadrados (m2) con acceso por carretera y cerramiento perimetral. Además, cuenta con una campa para automóviles, además de suministro de electricidad, agua e iluminación.

Esta actuación habilitará nuevas áreas de almacenamiento de contenedores vacíos y de reparación y limpieza de los mismos fuera del recinto portuario, permitiendo a la terminal de contenedores y vehículos disponer de una mayor superficie para desarrollar su actividad.

Por otro lado, otra de las cuestiones destacadas durante la reunión mantenida ha sido la aprobación para licitar la contratación del proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de la Farola, tras la autorización recibida por parte del Ministerio de Cultura.

La actuación sobre la antigua vivienda y la zona exterior del fuste, que dispondrá de un presupuesto de 931.541,82 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de ocho meses, tiene como objetivo convertir este edificio emblemático del puerto y la capital en un espacio expositivo abierto al ciudadano, debido a su integración en el entorno urbano.

Por otro lado, habiéndose declarado desierto el concurso público para la construcción de una nave destinada a la recepción, almacenamiento y entrega de productos refrigerados, el Consejo de Administración aprobó un nuevo Pliego de Bases para la adjudicación y explotación de una parcela en la explanada junto a la puerta de San Andrés, ampliando el plazo de la concesión de diez a 25 años.

Por último, se aprobó la contratación de los servicios y obras para la adecuación del centro de procesos de datos (CPD) de la Autoridad Portuaria, en el marco del compromiso del organismo público con la digitalización, como eje estratégico para mejorar la eficiencia de sus servicios. Esta iniciativa tendrá un presupuesto de 228.069 euros (IVA excluido).