El crucero VidantaWorld's Elegant hace escala por primera vez en Almería - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 May. (ERUOPA PRESS) -

El Puerto de Almería ha recibido por primera vez la escala del VidantaWorld's Elegant, un exclusivo ultra mega yacht perteneciente a la naviera mexicana Vidanta World, diseñado para ofrecer una experiencia de lujo de alto nivel.

Con motivo de su primera escala en la ciudad, se ha celebrado el tradicional intercambio de metopas a bordo del buque, en un acto institucional que ha contado con la participación de la Fundación Bahía Almeriport y la Autoridad Portuaria de Almería, junto al capitán del barco.

Con capacidad para cerca de 300 pasajeros, el buque destaca por sus suites de alta gama, spa, casino, restaurantes gourmet y una oferta compuesta por 13 espacios gastronómicos y de ocio, además de salones para espectáculos, según ha indicado la Diputación en una nota.

Durante su estancia, los pasajeros han podido disfrutar de distintas propuestas turísticas en la provincia, entre ellas la experiencia "Visita Almería y Tapas" y recorridos por el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, acercándose a la oferta cultural, gastronómica y paisajística del destino.

La escala del VidantaWorld's Elegant "supone un nuevo avance en la estrategia de posicionamiento de Almería dentro del segmento de cruceros de alta gama, consolidando el interés de navieras internacionales por incluir el puerto en sus itinerarios y reforzando su proyección como destino diferenciado en el Mediterráneo", ha indicado el gerente de la Fundación Bahía Almeriport, Jorge Perals.

Desde la Diputación de Almería y 'Costa de Almería', la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, se ha mostrado "orgullosa" de que el destino almeriense siga "potenciando el turismo de cruceros". "Este buque es una oportunidad para recibir turistas de un alto poder adquisitivo que puedan descubrir todo lo que ofrece la provincia con más horas de sol del Mediterráneo", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que "el Ayuntamiento de Almería sigue haciendo todos los esfuerzos posibles en aras de apoyar el Turismo de cruceros".

El edil ha apuntado que, "entre otros esfuerzos, proporcionamos personal a pie de barco para que el primer contacto sea lo más cálido posible con el objetivo de dar información oportuna sobre las zonas que visitar de la ciudad".

La visita ha reunido a una amplia representación institucional de la provincia con la participación también de la concejala-delegada de Turismo del Ayuntamiento de Níjar, María del Pilar Fenoy Nieto; la concejala de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Amalia López Yélamos; y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Pulpí, Juan Bautista López.