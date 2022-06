Endesa propone planes de electrificación para lograr puertos verdes en "un espacio muy corto de tiempo"

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, ha ofrecido este miércoles a los puertos andaluces un protocolo de actuación encaminado a la electrificación de sus instalaciones para así avanzar en los objetivos de descarbonización que están fijados para 2050, fecha para la que las emisiones de CO2 a la atmósfera deben reducirse en un 50%.

En el marco de la jornada 'Interacción Puerto y ciudad para un futuro sostenible', organizada por el estudio sevillano de arquitectura Ingravitto, que cumple 20 años, Sánchez Durán ha anunciado que el protocolo de actuación que está ya trabajando Endesa con la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) lo quiere "replicar" en el resto de los puertos andaluces, ya que "todos están llamados a convertirse en puertos verdes en un espacio muy corto de tiempo".

El director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla ha defendido la necesidad de planificar conjuntamente con las ciudades y los puertos la "electificación" de las instalaciones portuarias, sustituyendo así los combustibles y el carbón por energías renovables. "No es un problema de recursos económicos sino de optimización" de estos fondos, para lo que, Sánchez Durán, ha reclamado "planificación". En este punto, ha puesto como ejemplo proyectos como el eCitySevilla, en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, que puede hacerse "extensivo" al resto de la ciudad.

En las jornadas organizadas en Abades Triana han participado, además de Sánchez Durán, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona; y la presidenta de la Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades (RETE) y presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, presentados por el CEO de Ingravitto, Raúl Tinoco, que ha animado a los puertos y a las administraciones locales a ir "de la mano" para elaborar un "plan estratégico de desarrollo sostenible y eficiente".

En sus intervenciones, Carmona y Muñoz han coincidido en destacar el proyecto de Distrito Portuario como ejemplo de colaboración institucional para impulsar la transformación de la avenida de La Raza tanto en la margen portuaria --los conocidos como tinglados albergarán futuros equipamientos de ocio y culturales así como una nueva terminal para cruceros-- como en la margen más urbana, actualmente ocupada por concesionarios y establecimientos comerciales y en los que el Puerto y el Ayuntamiento acordaron una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 para que, además, de usos terciarios se permitan usos residenciales --alrededor de 700 viviendas de las cuales el 30% serán de protección oficial--.

EL NUEVO DISTRITO PORTUARIO, PROYECTO ESTRATÉGICO

"Éste es un proyecto de ciudad, no del Puerto", ha remarcado Carmona, que ha puesto el acento igualmente en que se tratará de un distrito de emisiones cero, lo que supondrá incorporar en su diseño las tecnologías y materiales disponibles para lograr este objetivo. El presidente del Puerto hispalense ha confiado en que la modificación del PGOU, que depende del Ayuntamiento, esté lista "antes del verano", al tiempo que ha anunciado la presentación en próximas semanas de la propuesta de distribución de usos encargada a una empresa especializada.

Tanto Carmona como el alcalde de Sevilla han coincidido en que el proyecto de Distrito Portuario, como ya lo es el de la antigua fábrica de Altadis en el barrio de Los Remedios, podría "acogerse" al Decreto de la Junta de Andalucía para ser declarado proyecto estratégico, lo que permitiría que la tramitación administrativa sea "rápida", ha defendido Muñoz.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha sostenido que la integración de los puertos en la ciudad no puede plantearse en términos de "vencedores o vencidos". "Tenemos que convencer de que no puede haber suelos portuarios ociosos. No es rentable ni sostenible", ha apostillado. El alcalde sevillano ha defendido que "es la hora de la verdad" en materia de sostenibilidad, una palabra "muy manoseada", ha reconocido, al tiempo que ha apuntado la necesidad de "compaginar las grandes inversiones con el día a día para no caer en la trampa de que esto lo tienen que hacer los mayores".