La Junta avanza en la acreditación de espacios para la formación en Estiba junto al Puerto de Cádiz

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, en una reunión. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, ha mantenido una reunión con la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, para avanzar en el proceso de acreditación de espacios formativos en el área portuaria, un requisito "imprescindible" para que la Consejería de Empleo pueda homologar la formación del certificado profesional de Estiba en un entorno real de trabajo, garantizando una formación ajustada a las necesidades del sector.

En esta reunión ha participado también el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en la provincia de Cádiz, José Ángel Aparicio, ha indicado la Junta en una nota.

En este marco, los equipos técnicos de las Delegaciones de Empleo y Desarrollo Educativo están trabajando de manera coordinada en la adaptación de los espacios y en los contenidos y requisitos formativos, con el objetivo de que este proyecto pueda materializarse "en el menor plazo posible".

Asimismo, se ha señalado la necesidad de formalizar un convenio con las empresas estibadoras y operadores portuarios que permita articular la colaboración para el desarrollo de las prácticas y la inserción laboral de los futuros profesionales.

Por parte de la Junta, se ha puesto a disposición el centro El Zaporito, en San Fernando, que cuenta con la acreditación de aulas por parte de la Consejería de Empleo, facilitando así la organización administrativa y docente del certificado.

La Junta de Andalucía ha señalado que continúa trabajando de forma conjunta con el sector para impulsar la capacitación profesional y garantizar la disponibilidad de perfiles cualificados acordes a la actividad portuaria de la Bahía de Cádiz.