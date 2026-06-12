La OPE 2026 arranca el lunes con el reto de consolidar el Puerto de Almería como segundo en pasajeros y vehículos

La presidenta de la APA, Rosario Soto; el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín; y la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, durante la reunión del Comité de Dirección de la OPE 2026. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 comenzará el próximo lunes 15 de junio y finalizará el 15 de septiembre en el Puerto de Almería con el reto de consolidar estas instalaciones como segundo puerto en número de pasajeros y vehículos, ante unas previsiones de incremento cercano al tres por ciento en el tránsito de viajeros y vehículos respecto al pasado año.

Así lo ha trasladado este viernes la Subdelegación del Gobierno en una nota, tras la reunión del Comité de Dirección de la OPE 2026, celebrada en su sede almeriense, en la que también se ha presentado el Plan Provincial de la OPE realizado por la Unidad de Protección Civil.

Durante la reunión, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado la colaboración entre administraciones como eje de la OPE y ha señalado que el Comité de Dirección simboliza "la esencia" de este dispositivo.

Martín, que ha presidido el encuentro, ha remarcado la capacidad de administraciones, organismos y entidades para coordinar esfuerzos, compartir responsabilidades y trabajar desde la "lealtad institucional" con el fin de hacer posible una operación "extraordinariamente compleja", que este año conmemora su 40º aniversario desde su puesta en vigor.

El representante del Gobierno ha resaltado que "el objetivo es garantizar la seguridad de los viajeros y que la actividad de pasajeros y su tránsito junto al de vehículos se realice con normalidad y calidad". Asimismo, ha recomendado a las personas que vayan a realizar el Paso del Estrecho que acudan con el billete cerrado, ya que ello "garantizará que tengan un mejor viaje y más fluido".

El subdelegado ha explicado que el dispositivo de la OPE supera las 700 personas en Almería y ha señalado que "se trata de uno de los operativos más importantes que se ponen en marcha gracias a la colaboración y buena coordinación entre administraciones".

INSTALACIONES PORTUARIAS

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha destacado el trabajo coordinado de administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales y navieras para el éxito de la OPE.

Soto ha señalado que "la OPE implica el mayor desplazamiento estacional de viajeros en Europa y uno de los mayores del mundo" y que el Puerto de Almería es "estratégico", al ser el segundo en tráfico de pasajeros.

La Autoridad Portuaria ha realizado en 2026 el mayor esfuerzo inversor para la OPE en los últimos años, con 1,6 millones de euros, un 37 por ciento más que en 2025, para la mejora de las instalaciones, la calidad de los servicios y los recursos humanos destinados a atender a los pasajeros.

Este año serán cuatro las navieras que operarán en el Puerto de Almería: Armas-Trasmediterránea, Balearia, GNV y AML, esta última por primera vez. Estas compañías cubrirán las conexiones con Melilla, Nador (Marruecos), Orán y Ghazaouet, en Argelia, con hasta 50 rotaciones a la semana.

Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha explicado que el Distrito Sanitario Almería, a través de su Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), despliega cada año un dispositivo de cobertura sanitaria y atención a los viajeros en el Puerto de Almería con motivo de la OPE.

Este servicio estará operativo de lunes a domingo, de 10,00 a 22,00 horas, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. El puesto asistencial presencial en el recinto portuario contará con una enfermera por turno, con soporte telemático de un médico consultor de referencia ubicado en el SUAP de la Bola Azul y con el apoyo presencial de voluntarios de Cruz Roja para tareas de auxilio y acompañamiento.

PLAN PROVINCIAL

La OPE, coordinada por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, contempla un amplio dispositivo en el que participan numerosos organismos de la Administración, entre ellos Puertos del Estado, la Dirección General de la Marina Mercante, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno donde se ubican los puertos de embarque.

En Almería, el dispositivo se establece desde la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, en colaboración con la APA, y en él participan Capitanía Marítima, Sanidad Exterior, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Almería, las compañías navieras, el Distrito Sanitario del Servicio Andaluz de Salud, Cruz Roja, la Jefatura Provincial de Tráfico, Policía Portuaria y Policía Local.

El plan de flota estará formado por las navieras Armas-Trasmediterránea, Balearia, GNV y AML, que se incorpora este año por primera vez. En conjunto, realizarán las rotaciones entre los puertos de Almería y Melilla, Nador, Ghazaouet y Orán.

La Subdelegación ha señalado que, pese al "alto grado de eficacia" alcanzado en los últimos años en la coordinación y desarrollo de la OPE, el Paso del Estrecho "sigue siendo una operación con riesgos" que requieren una "respuesta rápida", como posibles accidentes en carretera o marítimos, concentración masiva en los puertos, problemas de orden público ante la imposibilidad de embarcar por retrasos o averías de los buques, y posibles temporales marítimos.

En la reunión del Comité también han participado representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Portuaria de Almería, el responsable de la Unidad de Protección Civil de Almería, Miguel Vaquero, que ha presentado el Plan Provincial de la OPE con los principales datos del operativo, representantes de Cruz Roja y de las navieras que operan en el Puerto de Almería.