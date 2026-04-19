El Puerto de Almería desplegará nueve carpas y una jaima para dar sombra en la OPE 2026

Archivo - Zona de preembarque del Puerto de Almería durante la OPE 2024. - APA - Archivo

ALMERÍA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería contará durante la Operación Paso del Estrecho (OPE) de 2026 con un dispositivo de 7.525 metros cuadrados de sombra, distribuidos en nueve carpas y una jaima, para "aliviar" las posibles esperas de los viajeros que embarcan con sus vehículos hacia el norte de África.

La actuación, presupuestada en 141.830 euros, concentrará su mayor parte en la zona de preembarque, donde se instalarán las dos estructuras de mayor tamaño, según consta en la documentación consultada por Europa Press.

En concreto, el operativo prevé dos grandes carpas para vehículos de 3.400 y 2.400 metros cuadrados en la zona de preembarque, a las que se sumarán una estructura de 50 metros cuadrados en el control P1, una jaima de 25 metros cuadrados para Cruz Roja, otra carpa de 180 metros cuadrados junto a Guardia Civil y la Estación Marítima y tres estructuras más en la zona de la puerta 4, con 420 metros cuadrados en total.

Además, el contrato reserva dos carpas de 525 metros cuadrados cada una, sin ubicación inicial, para responder a posibles incidencias o necesidades sobrevenidas dentro de la zona de servicio portuaria. Del total, 6.475 metros cuadrados corresponden al dispositivo ordinario de la OPE y otros 1.050 metros cuadrados quedan para "cubrir imprevistos".

Este sistema de sombras forma parte de los servicios que presta la Autoridad Portuaria de Almería (APA) durante la operaicón de este año para "prestar mejor servicio al usuario" y "mejorar su estancia en el Puerto".

La instalación arrancará el 15 de junio. La mayor parte de las estructuras permanecerá montada hasta el 1 de septiembre, aunque la carpa del control P1 seguirá hasta el 15 de septiembre y la situada junto a Guardia Civil y la Estación Marítima se mantendrá hasta el 15 de noviembre. En cuanto a las dos carpas de reserva, no tienen una fecha previa de montaje, ya que su instalación dependerá de si finalmente resulta necesario desplegarlas.