El Puerto de Almería se posiciona como destino de cruceros al alza en la Seatrade Cruise Global

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) asiste a la Seatrade Cruise Global de Miami, en Estados Unidos. - APA

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) participa en la Seatrade Cruise Global, el mayor evento de cruceros del mundo que se celebra en Miami (Estados Unidos), para promocionar las infraestructuras y servicios del Puerto de Almería e intensificar sus relaciones con los principales operadores y navieras del sector.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha presentado las nuevas instalaciones y servicios portuarios para impulsar la escala de cruceristas en la provincia, contribuir a la desestacionalización turística en Almería y posicionar Andalucía como polo de atracción de cruceros en España.

En una nota, la APA ha apuntado que ha intensificado su apuesta por el turismo de cruceros con inversiones de 3,5 millones de euros desde el pasado año en nuevas instalaciones destinadas a cruceristas, además de los más de nueve millones de euros ejecutados en la primera fase de integración Puerto-Ciudad, que hacen del Puerto de Almería un destino "más atractivo, abierto a la ciudad y con patrimonio histórico rehabilitado".

En su presentación, Soto ha detallado la instalación de una nueva pasarela fija y finger, que conecta ferris y cruceros con la estación marítima y en la que la APA ha invertido cerca de 2,8 millones de euros, así como la terminal exclusiva para el pasaje de cruceros, cuya ejecución se encuentra en fase de adjudicación con un presupuesto próximo a los 700.000 euros.

"Con estas actuaciones, desde este año en el Puerto de Almería los cruceristas accederán desde el buque directamente a una terminal independiente al resto de pasaje que incluirá, entre otros, servicios de información turística", ha añadido la presidenta.

"ALMERÍA, ÚLTIMO TESORO POR DESCUBRIR"

Durante la Seatrade Cruise Global, el Puerto de Almería y la Fundación Bahía Almeriport, proyectan, en el expositor de Puertos del Estado, la campaña 'Almería, el último tesoro por descubrir', que muestra la oferta en cultura, patrimonio, gastronomía y paisaje de este destino ubicado en el Mediterráneo andaluz.

En esta línea, el destino Almería se visualizará en el salón internacional al que acuden las más destacadas compañías navieras y operadores del mundo y en el que, según la organización, participan más de 650 compañías expositoras de más de 120 países.

El Puerto de Almería tuvo 28 escalas de cruceros en 2025, lo que supone un 40 por ciento más que en 2024, y 18.112 pasajeros correspondientes a este sector, un 46,1 por ciento más que en el año anterior.

Para el año 2026, se prevén 30 escalas, lo que representa un crecimiento del 7,1 por ciento respecto a 2025, consolidándose la tendencia al alza; por tipología de buques, son principalmente los que corresponden a segmentos premium y boutique los que optan por este destino.

La temporada de cruceros en el Puerto de Almería arrancó el pasado 6 de abril con la escala del Seven Seas Voyager, un buque de alta gama con cerca de 700 pasajeros a bordo; en total solo en este mes se espera que atraquen en el puerto almeriense siete cruceros.

La presencia de la APA en el Seatrade Cruise Global se realiza junto al resto de puertos andaluces integrados en la asociación 'Suncruise Andalucía', creando sinergias para la promoción de Andalucía como gran destino de cruceros en España, dentro del estand de Puertos del Estado, siendo una de las 23 autoridades portuarias asistentes al salón de las 28 que componen el sistema nacional.