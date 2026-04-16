Márquez (PSOE-A) lamenta la "privatización de la FP": "Tenemos que elegir entre Moreno o servicios públicos"

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, durante su visita al IES Diego Angulo de Valverde del Camino (Huelva) - PSOE DE HUELVA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha criticado este jueves la "privatización" de la FP que, a su juicio, ha emprendido el Gobierno andaluz del PP-A, ya que "hay 240.000 jóvenes, según los datos de los sindicatos, que se han quedado sin una plaza en los ocho años". Por ello, ha insistido en que en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, los andaluces "deben elegir entre (Juanma) Moreno o servicios públicos".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al IES Diego Angulo de Valverde del Camino (Huelva), la dirigente socialista ha subrayado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha privatizado la formación profesional", ya que, "por culpa de sus políticas", un joven andaluz "no puede estudiar lo que quiere en la FP".

Además, ha advertido de que "algo deben esconder" cuando la Junta de Andalucía, desde que gobierna el Partido Popular, "no publica los datos de cuánta gente joven se queda sin poder acceder a una plaza pública en la formación profesional".

"Son los sindicatos los que alumbran algo de información en este sentido y dicen que desde que gobierna el Partido Popular cada año se quedan fuera de la Formación Profesional 30.000 andaluces, por lo que, por los ocho años de Gobierno, estamos hablando de 240.000 jóvenes andaluces, que sepamos, los que se han quedado sin poder estudiar una Formación Profesional en una plaza pública porque Moreno ha decidido, con dinero de nuestros impuestos, impulsar la FP privada, la universidad privada, la sanidad privada, en definitiva, privatizarlo absolutamente todo", ha aseverado.

Al respecto, ha incidido que en el caso de Huelva serían "en torno a 20.000 jóvenes onubenses que se han quedado sin estudiar lo que querían en la Formación Profesional pública".

Por ello, Márquez ha asegurado que las familias "buscan el dinero debajo de las piedras" para que su niño o su niña "no se quede sin estudiar lo que quiere" y "hay familias en estos momentos endeudándose, pidiendo préstamos".

"Algunas familias nos cuentan que cuestan hasta 12.000 euros al año una Formación Profesional privada, porque Juanma Moreno ha decidido que hay que debilitar lo público y no sacar plaza de lo más demandado en la FP", ha remarcado.

No obstante, la cabeza de lista del PSOE por Huelva ha añadido que "la guinda de todo" es que en los últimos días se ha conocido que "este presidente sin alma ha decidido reestructurar la FP en torno a los niños y niñas con necesidades educativas especiales". "Esos padres y madres tienen que saber que Moreno ha metido las tijeras y va a privatizar y recortar la Formación Profesional de los niños con necesidades educativas especiales", ha añadido.

Por ello, Márquez se ha preguntado que "si lo que quiere Juanma Moreno es que esos niños no tengan la capacidad, la oportunidad de poder desarrollarse en igualdad de condiciones", algo que ha tachado de "disparate" y "política desalmada".

"Sabemos que Moreno diseña el futuro y la política educativa de Andalucía desde su despacho y desde la visión de una persona que vive en un campo de golf. Pero es que esta no es la realidad de la mayoría de las familias andaluzas. Los andaluces no vivimos en una sala VIP como vive Moreno. Esa es la fotografía que está dejando el presidente con la política de privatización de lo más sagrado que son los servicios público", ha enfatizado.

Por su parte, la alcaldesa de Valverde del Camino, Syra Senra, ha señalado que el IES Diego Angulo es "un ejemplo de lo importante que es la FP", ya que son "muchos los estudiantes, no solo del municipio, sino de toda la comarca" que realicen su formación en él.

"Aquí se imparte un ciclo de cocina, con mucho éxito, y que debemos mantener para dar cabida a todo el alumnado. Sabemos que también viene un número importante de niños y niñas, gracias a la residencia de educación, que vienen con situaciones familiares complicadas y que necesitan sacarse el título para labrarse un futuro y qué mejor manera cuando no pueden hacerlo a través de la ESO ordinaria que hacerlo a través de la FP básica", ha abundado.

"MÁS DE 24 HORAS EN URGENCIAS"

En este sentido, Márquez también se ha referido a un caso, publicado en medios de comunicación, de "una persona que se ha llevado más de 24 horas esperando una cama en las urgencias del Juan Ramón Jiménez de Huelva".

Al respecto, Márquez ha enfatizado que "dónde tienen el corazón esta gente, dónde tienen el corazón los dirigentes del Partido Popular y Moreno" para "permitir esto".

No obstante, la socialista ha lamentado que este caso "no es un hecho aislado", sino que "pasa todos los días". "Mientras Moreno tiraba palas de tierra diciendo que va a construir el Materno Infantil, una promesa que lleva haciendo ocho años, había 42 personas esperando una cama en las Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva", ha criticado.

"Para nosotros desde luego es una prioridad y, más que nunca, insistimos en que el 17 de mayo se nos va la vida a los onubenses y a los andaluces y por eso, tenemos que elegir entre Juanma Moreno o salvar la sanidad pública. De eso se tratan las elecciones de Andalucía", ha concluido Márquez.