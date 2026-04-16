PP de Málaga dice que Moreno "baja impuestos y amplía ayudas a las familias" frente "al expolio fiscal de Sánchez"

El secretario general del PP de Málaga y coordinador de la campaña de la formación de cara a las elecciones autonómicas, José Ramón Carmona, y el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez. - PP MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga y candidato a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, José Ramón Carmona, ha valorado que el Gobierno de Juanma Moreno actúa "como muro de contención, bajando impuestos y ampliando las ayudas a las familias", lo que ha contrapuesto al "expolio fiscal de Pedro Sánchez y la subida desbocada de precios desde hace varios años".

Así lo ha expuesto este jueves durante una reunión del equipo de campaña en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, junto al presidente local y alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, donde ha reivindicado que "la estabilidad y el trabajo bien hecho dan sus frutos, con siete presupuestos en siete años que nos han permitido aplicar siete bajadas de impuestos en Andalucía".

Esto, ha incidido el dirigente 'popular', ha permitido dejar "en el bolsillo de los contribuyentes malagueños 560 millones de euros en cada ejercicio".

"Creemos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de las familias y, con menor presión fiscal, hemos generado más economía, mayor recaudación y eso se traduce en más inversiones y más ayudas que nunca. Ese es el verdadero milagro andaluz", ha subrayado Carmona.

Así, ha destacado que Andalucía es la comunidad "con más ayudas y bonificaciones al alumnado y sus familias, destinando un 42% más que el último gobierno socialista", y ha incidido en la gratuidad de las guarderías, "una medida histórica que ayudará también a la conciliación y que beneficia ya a más de 14.000 familias malagueñas con niños de 2 años, si bien el próximo curso se extenderá a los menores de un año, con un ahorro mensual de 2.600 euros al año".

Además, ha señalado la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos o deducciones como el 30% de los gastos veterinarios hasta cien euros, igual que por las cuotas de gimnasios, escuelas deportivas o federaciones.

Carmona ha reivindicado igualmente nuevas ayudas fiscales como la deducción de 100 euros para personas celiacas y de hasta 150 euros por la enseñanza de idiomas o informática de los hijos, mientras que los mayores de 75 años pueden deducirse el 20% de la cotización por la ayuda doméstica, hasta un máximo de 500 euros.

El dirigente 'popular' ha recordado los 200 euros que reciben las familias por hijo nacido, adoptado o acogido, siendo de 400 euros en zonas rurales con menos de 3.000 habitantes; mientras que las familias numerosas reciben 200 euros y las monoparentales, 100 euros.

Al respecto, ha anunciado que las familias monoparentales verán reconocida su condición gracias al decreto aprobado este pasado miércoles por la Junta y que las numerosas "lo seguirán siendo hasta que el hijo menor tenga 26 años, frente a los 21 establecidos hasta ahora". También ha señalado que los contribuyentes con discapacidad reconocida "pueden aplicarse una deducción autonómica de 150 euros en el IRPF".

"Mientras que el PSOE expulsó entre 2012 y 2014 a 34.000 personas del sistema de la dependencia, Andalucía registra hoy cifras récord, con cerca de 350.000 personas atendidas", ha apostillado Carmona, quien ha incidido en que "el tiempo medio de espera ha pasado de los 904 días de 2018 a los 464 días actuales, mientras que el precio/hora del servicio de ayuda a domicilio ha subido un 34,5%, tras 13 años congelado por los anteriores gobiernos socialistas".

En materia de vivienda, ha apuntado la deducción de hasta el 3% por la compra de VPO y del 6% en Transmisiones Patrimoniales para vivienda habitual de hasta 150.000 euros, aplicándose el superreducido del 3,5% para menores de 35 años.

Además, ha puntualizado que la deducción por alquiler de vivienda aumenta hasta 1.200 euros anuales para menores de 35 años, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género y terrorismo, y hasta 1.500 euros para personas con discapacidad.

"Frente al afán recaudatorio de Sánchez y la que ha sido estos siete años su ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno está con las familias", ha explicado Carmona, quien ha contrapuesto "las 100 subidas de impuestos del Ejecutivo central desde 2019 con las siete bajadas de impuestos en Andalucía".

"Mientras el sanchismo mete la mano en el bolsillo de las familias para paliar la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años, el Gobierno de Juanma Moreno cumple y ha aprobado siete presupuestos en siete años, estabilidad que le permite ayudar a las familias que, al fin y al cabo, son el motor de esta sociedad", ha concluido.

