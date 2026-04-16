Hasta 16 formaciones y partidos concurren por Granada a las elecciones andaluzas, tres menos que en 2022

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GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 partidos y formaciones políticas han presentado lista de candidatos por Granada para las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el 17 de mayo, lo que supone tres menos que en los comicios de 2022.

Esto eleva a 208 los candidatos --sin contar suplentes-- a ocupar un escaño en el Parlamento de Andalucía por una circunscripción en la que se disputan 13 asientos, según se desprende de la publicación de las listas en los boletines oficiales, consultados por Europa Press.

Entre los partidos que no concurren en estas autonómicas está Ciudadanos, cuya lista estuvo encabezada en 2022 por Concha Insúa, ni Juntos por Granada.

A partidos más clásicos como PSOE, PP o incluso Vox se suman otros como Se Acabó la Fiesta, con Rosa Alonso como cabeza de lista; Nación Andaluza, encabezada por Aurora González; Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR) o Jubilados por el Futuro, Dignidad y Democracia.

De estas 16 candidaturas, nueve están lideradas por mujeres. Es el caso de la lista del PP, que encabeza la consejera de Fomento, Rocío Díaz. En 2022 el primer puesto de la lista lo ostentó la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

También los socialistas abren su lista con una mujer, la parlamentaria andaluza y secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Olga Manzano. En los pasados comicios encabezó la lista Noel López, que no entra esta vez como tampoco lo ha hecho Gerardo Sánchez.

Beatriz Sánchez Agustino encabeza por su parte la lista de Vox por Granada; Inmaculada Manzano hace lo propio en la candidatura de Adelante Andalucía y Carmen Duarte en el Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA).

La lista de Por Andalucía (IU, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde) está liderada por Rafael Sánchez Rufo, con experiencia política en IU.

A estas candidaturas se suman las de Por un Mundo más Justo, encabezada por Marta Castillo; la de los independientes de Escaños en Blanco, que abre Alberto Jiménez; el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), como Débora Godoy en el primer puesto; Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE); Andalucistas y Falange Española de las Jons.

En las pasadas elecciones andaluzas de 2022 el PP obtuvo en la provincia de Granada seis escaños; el PSOE consiguió 4; Vox se hizo con 2 y Por Andalucía, uno.



