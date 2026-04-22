El Puerto de Almería se presenta en la feria Wind Europe de Madrid como enclave estratégico en el Mediterráneo

Representantes de varias autoridades portuarias, entre ellas la de Almería, en el estand de Puertos del Estado durante la feria Wind Europe, en Madrid. - APA

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería se ha presentado en la feria Wind Europe, que se celebra en Madrid hasta el 23 de abril, como un 'hub' estratégico en el Mediterráneo también para la industria eólica marina.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha expuesto el potencial de estas instalaciones por su ubicación geoestratégica, sus características técnicas y las mejoras en infraestructuras portuarias y comunicaciones.

La APA participa en esta cita, considerada de referencia en Europa para la industria de la energía eólica, en el estand de Puertos del Estado junto a otras ocho autoridades portuarias del sistema nacional, según ha informado la autoridad portuaria en una nota.

En ese foro, Soto ha detallado ante empresarios y agentes del sector la ampliación del Muelle de Pechina, una obra actualmente en fase de licitación con un presupuesto de 30,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

La actuación ha sido beneficiaria de seis millones de euros de fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa 2021-2027 y contempla prolongar en 260 metros la línea de atraque del muelle, con 18 metros de calado, además de generar cerca de cinco hectáreas de superficie.

Este incremento de superficie, línea de atraque y calado refuerza la capacidad del puerto y potencia sus posibilidades para la implantación de nueva industria, como la vinculada a la energía eólica marina, favorecida además por la proximidad a "zonas de alto potencial" para el desarrollo de parques eólicos en la región mediterránea, "compatibilizando de manera sostenible la industria eólica 'offshore' y la protección de la biodiversidad".

Soto también ha explicado que este crecimiento portuario ha ido acompasado de la mejora de las comunicaciones. En este sentido, ha recordado que, desde noviembre de 2025, el Puerto de Almería dispone de entrada directa desde la carretera nacional, lo que ha eliminado limitaciones para la carga de grandes dimensiones y ha dado mayor "fluidez" al tráfico pesado.

Asimismo, ha señalado que esta actuación constituye la primera fase de la conexión directa del puerto con la Autovía del Mediterráneo, una obra que deberá ejecutar el Gobierno central una vez concluya este verano la redacción del proyecto.

"Este salto cualitativo en la calidad de las infraestructuras y servicios prestados por el Puerto de Almería, sumados a su ubicación estratégica al sureste de Europa y a sus características técnicas para atender cualquier tipo de tráfico: ro-pax, ro-ro, contenedores, graneles y mercancía general, confieren al Puerto de Almería la capacidad de ser un centro logístico e industrial estratégico en el Mediterráneo", ha detallado Soto.