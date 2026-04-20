El Puerto de Huelva comienza esta semana la temporada de cruceros con la llegada de dos escalas

Le Laperouse de Ponant en el Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva iniciará la temporada de cruceros el día 24 de abril, con la visita del buque Le Champlain, un yate de lujo y exploración de la naviera francesa Ponant, que atracará por primera vez en el Muelle de Levante. La embarcación, de 131 metros de eslora, tiene capacidad para 184 pasajeros y una tripulación de 118 personas. La empresa consignataria es Noatum Maritime.

Igualmente, está previsto que arribe por primera vez al Puerto de Huelva la embarcación Vidanta World's Elegant, del grupo mexicano Vidanta World. Su atraque está previsto el día 26 de abril. El buque de lujo dispone de una eslora de 150 metros y tiene capacidad para 298 pasajeros e igual número de tripulantes. La empresa consignataria de este buque es Pérez y Cía, ha indicado la Autoridad Portuaria en una nota.

A principios del mes de mayo comenzará sus escalas periódicas en el puerto onubense el buque La Belle de Cadix de la naviera francesa Croisi Europe, que realiza fundamentalmente cruceros fluviales, con escalas en varios puertos andaluces. Este buque tiene previsto recalar todas las semanas en el puerto onubense durante los meses de mayo, junio y septiembre, con 12 escalas en total. La empresa consignataria es Lamaignere.

Otro de los buques que visitará por primera vez el Muelle de Levante es el Hebridean Sky de la naviera británica Noble Caledonia, orientada a cruceros culturales y de expedición, con escalas exclusivas. El buque, con 90 metros de eslora, tiene prevista su escala en el Puerto de Huelva el día 15 de septiembre. La empresa consignataria de este barco es Pérez y Cía.

En el mes de octubre el buque Seadream I de la compañía Seadream Yacht Club con sede en Oslo (Noruega), arribará al puerto onubense el día 22 de octubre. El buque dispone de 104 metros de eslora. La empresa consignataria de esta escala es Ership.

La llegada de los cruceros al Puerto de Huelva está organizada por Huelva Cruise Network, un grupo de trabajo que se dedica a planificar la recepción de los buques y está formado por la Cámara de Comercio de Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Agencia Destino Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, empresas turísticas y la Autoridad Portuaria de Huelva.