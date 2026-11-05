El Puerto de Huelva licita las obras de la vía 2 de las infraestructuras ferroviarias

Archivo - Enlace ferroviario entre Las Metas y el puente del río Tinto. - EUROPA PRESS/PUERTO - Archivo

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha sacado a licitación las obras relativas al Proyecto de Rehabilitación de vía General 2 entre el Paso de las Metas y enlace con Vía 2S2 por 5,9 millones de euros (sin impuestos).

Según indica el anuncio de licitación, consultado por Europa Press, adelantado por Radio Huelva-Cadena Ser, las empresas que quieran presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el 18 de diciembre y el plazo para la ejecución de las obras es de diez meses.

El proyecto tiene por objeto la renovación integral de la Vía General 2 del Puerto de Huelva en el tramo comprendido entre el Paso de Las Metas (P.K. 0+000) y el enlace con la Vía 2S2 (P.K.5+590), con una longitud total de 5.590 metros de vía doble.

La Vía 1 se encuentra ya renovada y rehabilitada, disponiendo carril de 54 soldado, traviesas de hormigón monobloque, y espesores de balasto y subbalasto apropiados. Queda pendiente de renovación la vía 2, actualmente con carril de 45 embridado, traviesas de madera e insuficientes espesores de balasto y subbalasto, siendo el objeto de este proyecto de construcción.

Este proyecto presenta unas "características especiales" como su carácter portuario, los condicionantes constructivos (vía en servicio sin tráfico, adyacente a la vía general 1) y geométricos (renovación) hacen que en este caso particular el trazado deba adoptar "una solución de compromiso respecto a todos los criterios en juego".

El Puerto de Huelva ya acometió la renovación de la Vía General 1 del Puerto de Huelva con mejora de infraestructura, desde el P.K. 0+000 situado tras la intersección especial de la depuradora hasta el 4+515 en el estribo norte del Puente del Tinto, quedando pendiente la renovación de la vía general 2.

No obstante, en el proyecto de renovación de la vía general 1, ya se incluía que se debía actuar también sobre la Vía General 2 desde la intersección especial de Las Metas (0+000) hasta la junta contraaguja del desvío nº2 situado en Torre Arenillas (5+555) para poder desviar el tráfico ferroviario por la Vía General 2.

Por lo tanto, la vía 2 debió ser rehabilitada para que pudiera dar servicio en condiciones de seguridad durante las obras. Por ello, se previó la realización de tratamiento con el objetivo de adecuarla exclusivamente para mantener el tráfico ferroviario con carácter provisional, mientras se realizaban las actuaciones de renovación de la Vía general 1, proyectándose arreglos puntuales de la superestructura (mantenimiento), con un aporte mínimo de 15 cm de balasto.

Actualmente, la vía general 2 se encuentra con carril RN45, embridada y traviesas de madera a lo largo de su trazado. Esta vía se dispone junto a la Vía General 1, y solo en los primeros 600 metros desde su inicio hay un espacio de cierta magnitud entre las vías, disminuyendo progresivamente a parte de ese punto hasta que ambas vías quedan paralelas, en el entorno del P.K. 0+900.

Las obras contemplan la sustitución completa de la superestructura ferroviaria, es decir, la retirada del carril RN 45 embridado y de las traviesas de madera, y montaje de carril 54 E1 soldado en barras de 18 m sobre 1.667 traviesas/km de hormigón pretensado monobloque polivalente PR-VE.

Se complementa con la renovación y ampliación de los caminos de servicio con espesores de 20-30 cm de zahorra artificial y 50 cm de escollera en los tramos de nueva ejecución.

También se ha incluido la mejora del drenaje con la ejecución de un sistema de drenaje longitudinal mediante cunetas de hormigón y cunetas drenantes con tubo. La actuación incluye el incremento de protección de la IE-2 de pasiva a activa mediante señalización lumínica y acústica.