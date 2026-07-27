El Puerto de Huelva pone a punto las plazas de aparcamientos situadas junto al Muelle de la Compañía Rio Tinto

Visita a la zona de aparcamientos, ubicada junto al Muelle de la Compañía Rio Tinto. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha abierto al público la zona de aparcamientos, ubicada junto al Muelle de la Compañía Rio Tinto, tras concluir las actuaciones de mejora llevadas a cabo recientemente. Así, la totalidad de las 310 plazas gratuitas del recinto, de las que diez están reservadas a personas con movilidad reducida, han incrementado sus estándares de calidad, funcionalidad y seguridad.

Según informa la entidad en nota de prensa, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, tras visitar la zona acompañado por la jefa del Área de Infraestructuras, Guadalupe Díaz, ha asegurado que en su estrategia de acercar el puerto a la ciudad y en el ámbito de su compromiso con su entorno y las personas, el Puerto onubense ha mejorado la pavimentación y la señalización de esta zona de estacionamiento, ubicada junto al Paseo de la Ría.

En este contexto, Santana ha añadido que "ya están concluidas las obras de mejora, una iniciativa realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva, y que contribuirá a facilitar el acceso a vecinos y visitantes a esta zona de estacionamiento con motivo las Fiestas Colombinas que se celebran en Huelva".

Los trabajos han consistido en la pavimentación de gran parte del espacio habilitado como área de aparcamientos, en concreto se ha llevado a cabo en una superficie de 3.500 metros cuadrados en la zona de zahorra, mediante la aplicación de una capa de cinco centímetros de espesor de mezcla bituminosa en caliente, complementada con la renovación integral de la señalización horizontal y vertical.

Desde el Puerto de Huelva se ha agradecido la comprensión de los usuarios durante la ejecución de estos trabajos, cuyo objetivo ha sido mejorar las condiciones de uso del aparcamiento y seguir contribuyendo a la movilidad y accesibilidad de la ciudad.

Las actuaciones de mejora se han desarrollado entre los días 20 y 25 de julio con la preparación del terreno y reorganización de elementos existentes, seguido de la ejecución de los trabajos de asfaltado, para finalizar con la señalización horizontal y reposición del mobiliario retirado.

Este aparcamiento gratuito, habilitado por el Puerto de Huelva en una superficie aproximada de 9.100 metros cuadrados junto al histórico Muelle de la Compañía Rio Tinto, ha permitido ampliar la oferta de estacionamiento de la ciudad con más de 300 plazas.