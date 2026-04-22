El Puerto de Huelva, sede del XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y Pádel, con más de 500 participantes

Presentación en el Puerto de Huelva del XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva organiza por primera vez el XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel, que se celebrarán entre los días 14 y 16 de mayo en la ciudad onubense, con la participación de más de 500 personas, procedentes de las 28 Autoridades Portuarias del sistema portuario español y del organismo público de Puertos del Estado.

Según informa la entidad en una nota de prensa, el Puerto onubense se convertirá los próximos días en el epicentro de estos deportes, donde los equipos de las distintas autoridades portuarias podrán compartir su afición por el fútbol sala y el pádel, además de participar en encuentros sociales y culturales, que les permitirán intercambiar conocimientos y experiencias sobre sus áreas de trabajo, además de disfrutar de visitas turísticas a Huelva y a su entorno.

El XXIX Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el II Torneo Interpuertos de Pádel han sido presentados este miércoles en un acto en el que han intervenido el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana; la concejal de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio; y la vicerrectora de Proyección Universitaria de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo.

En este sentido, el presidente del Puerto de Huelva ha agradecido a los distintos equipos de las autoridades portuarias españolas y de Puertos del Estado su desplazamiento hasta Huelva. Asimismo, Santana ha invitado a los participantes a disfrutar de estos días de convivencia en el entorno del Puerto de Huelva y a descubrir los recursos y atractivos turísticos de la ciudad y la provincia.

Por su parte, la concejal de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva que ha señalado que este torneo "convertirá a Huelva en punto de encuentro de más de 500 participantes de los puertos de toda España, reforzando la proyección de la ciudad como sede de grandes eventos deportivos.

Asimismo, ha agradecido al Puerto de Huelva la organización, destacando "su compromiso con la ciudad, no solo como motor económico, sino también promoviendo iniciativas que fomentan el deporte y la convivencia".

Por último, ha subrayado el "impacto positivo" de la cita, ya que "eventos como este dinamizan la economía local, impulsan el turismo deportivo y proyectan la imagen de Huelva como una ciudad acogedora y de calidad".

Por otro lado, la vicerrectora de Proyección Universitaria de la Universidad de Huelva ha destacado que para la institución es "una enorme satisfacción colaborar en la celebración del Torneo Interpuertos", un evento que "no solo promueve la práctica deportiva, sino también los valores de convivencia, cooperación y vida saludable".

En este sentido, ha puesto en valor "la implicación y el excelente trabajo del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Huelva, que ha puesto a disposición del torneo tanto sus instalaciones como recursos humanos y materiales, garantizando el desarrollo óptimo de la competición en nuestros pabellones deportivos".

Igualmente, ha subrayado que "esta colaboración es una muestra más de la magnífica relación institucional que la Universidad de Huelva mantiene con el Puerto de Huelva, basada en la confianza, el compromiso mutuo y el objetivo compartido de contribuir al desarrollo social y deportivo del entorno".

La vicerrectora ha añadido además que "a lo largo de este curso 2025-26, la Universidad de Huelva ha facilitado al equipo de fútbol sala del Puerto de Huelva una hora semanal de entrenamiento en las instalaciones, contribuyendo así a su preparación para este torneo".

Por último, ha trasladado que desde la Universidad de Huelva desean al equipo del Puerto de Huelva "el mayor de los éxitos en esta competición, con la seguridad de que será una experiencia enriquecedora tanto en lo deportivo como en lo humano".

Durante tres jornadas, 28 equipos de fútbol sala de todos los puertos del país y del organismo público de Puertos del Estado competirán el jueves, 14 de mayo, en 42 encuentros entre los equipos de siete grupos de competición --cada grupo engloba a cuatro autoridades portuarias--, en horario de 8,45 a 14,30 horas. Las competiciones de fútbol sala del jueves se desarrollarán en las instalaciones del Palacio de Deportes Carolina Marín y en las pistas del campus de El Carmen de la Universidad de Huelva (Pistas Príncipe de Asturias y Lydia Valentín).

La entrada a los partidos será gratuita hasta completar el aforo de las distintas instalaciones deportivas. El viernes, día 15, tendrá lugar en el Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva (Pista Príncipe de Asturias) y en el Palacio de Deportes Carolina Marín una fase eliminatoria, que se disputará entre los equipos clasificados. El horario de los partidos será de 9,30 a 12,50 horas.

Por último, el sábado, día 16 de mayo, se disputará en el Palacio de Deportes Carolina Marín el tercer y cuarto puesto, a las 12,00 horas, así como un partido amistoso entre la Selección de Puertos del Atlántico y la Selección de Puertos del Mediterráneo a las 12,30 horas, para concluir a las 13,00 horas con el partido de la gran final.

En cuanto al II Torneo de Pádel de Puertos del Estado se celebrará en las instalaciones del Club de Pádel Panorámico Huelva con la participación de más de 80 deportistas de diferentes categorías y procedencias. En esta competición participan tres categorías; masculina, mixta y femenina.

Así, el jueves, 14 de mayo, se celebrarán 54 partidos de pádel en diez pistas en horario de 9,00 a 13,10 horas. El viernes, 15 de mayo, se desarrollarán 48 partidos. Finalmente, el sábado, 16 de mayo, se disputarán las semifinales y las finales en horario de 9,00 a 12,30 horas.

El Puerto de Huelva organiza este evento deportivo junto con Puertos del Estado en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y la Universidad de Huelva.

Asimismo, este torneo cuenta con el patrocinio de Algeposa Huelva, Atlantic Copper, Decal, Enagas, Grupo Ership, Exolum, GME Energy, Impala Terminals Huelva, Lipsa, Moeve y Congrasur.

En relación a los equipos de los puertos participantes en este torneo pertenecen a las autoridades portuarias de Alicante, Almería, Avilés, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol-San Cibrao, Gijón, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Málaga, Marín y Ría de Pontevedra, Melilla, Motril, Pasaia, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo, Vilagarcía y el organismo público de Puertos del Estado.

El Puerto de Cartagena acogió el año pasado la XXVIII edición del Torneo Interpuertos de Fútbol Sala y el I Torneo Interpuertos de Pádel con un gran éxito de participación.