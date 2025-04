El puerto de Málaga recibe 18 cruceros y 24.500 pasajeros en Semana Santa

El Jueves coincidirán cuatro buques

MÁLAGA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga recibirá un total de 18 escalas de cruceros durante la Semana Santa, que tiene lugar del 13 al 20 de abril, y que coincide con la temporada alta. En cuanto a pasajeros la previsión es de unos 24.500.

El día en que más buques coinciden en el recinto portuario es el Jueves Santo, con un total de cuatro buques. En concreto, Sky Princess, que llegará a las 07.00 horas hasta las 17.00 hora; el Viking Jupiter, que estará entre las 08.00 horas y las 19.00 horas; el Azamara Joureny, que lo hará entre las 8.00 horas y las 18.00 horas y Aidadiva, que estará entre las 10.00 y las 20.00 horas.

Por su parte, el Domingo de Ramos, según los datos consultados por Europa Press, está previsto que hagan escala en el Puerto de Málaga tres cruceros: Wind Star, perteniciente a Windstar Cruises; Norwegian Star, de Norwegian Cruise Line y World Explorer, de Mystic Cruises.

El Martes Santo, día 15 de abril, llegarán al Puerto de Málaga el Mein Schiff 5, de TUI Cruises GmbH, que llegará a las 08.00 horas y estará hasta las 19.00 horas; y el Aidacosma, de la compañia Aida Cruises, que llegará al Puerto a las 08.00 horas y estará hasta las 21.00 horas.

De igual modo, el Miércoles Santo lo harán tres cruceros: Le Bellot, que llegará a ls 06.45 horas y estará hasta las 01.00 hras: Club Med 2, que estará desde las 08.00 horas a las 01.00 horas y Wind Surf, desde las 08.00 horas a las 20.00 horas.

Por su parte, el Viernes Santo llegará dos. En concreto, Brilliance of the Seas y Aidablu. Asimismo, el Sábado llegarán Corinthian y MSC Musica. Por último, el Domingo de Resurrección hará escala Sea Cloud II y Seven Seas Navigator.