El Puerto de Motril (Granada) concede 79.000 metros cuadrados a Noatum para un centro logístico de vehículos

El Puerto de Motril aprueba una concesión de 79.000 metros cuadrados a Noatum para un centro logístico de vehículos. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril (Granada) ha aprobado la concesión administrativa solicitada por Noatum para ocupar una superficie terrestre de 79.107 metros cuadrados en el Muelle de las Azucenas y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), destinada a la construcción y puesta en marcha de una instalación de última generación para el almacenamiento, gestión, manipulación y logística de vehículos.

Así lo ha dado a conocer el puerto en un comunicado, en el que detalla que la concesión tiene un plazo inicial de 15 años, con posibilidad de prórroga por otros cinco, y contempla una inversión operativa orientada a convertir las instalaciones en un 'hub' logístico de referencia para la recepción, concentración, distribución y expedición de vehículos.

Según valoran, la aprobación de esta concesión supone un paso decisivo para consolidar la presencia de Noatum Automotive Motril en el puerto granadino y dar continuidad a una actividad que comenzó en marzo de este año en régimen de autorización administrativa. Desde entonces, la compañía ha movido ya 21.322 vehículos en 16 escalas, confirmando la progresiva implantación de este nuevo tráfico.

La operación de mayor volumen hasta la fecha se registró el pasado mes de agosto, cuando se desestibaron 2.322 vehículos, poniendo a prueba la capacidad de las instalaciones portuarias para atender este tipo de operaciones y servicios logísticos.

Además de la recepción de automóviles destinados a su distribución entre los distintos concesionarios del país, el Puerto de Motril está adquiriendo un papel estratégico como plataforma logística para la exportación de vehículos hacia otros destinos del Mediterráneo.

"Su ubicación y disponibilidad de espacios permiten concentrar automóviles para su expedición en partidas y mediante buques de menor tamaño a otros países y puertos del entorno mediterráneo, adaptándose a las necesidades de los diferentes mercados", apuntan.

Este modelo de actividad amplía las posibilidades operativas del puerto, facilita la optimización de las cadenas de distribución y abre nuevas oportunidades de negocio vinculadas al sector de la automoción.

La concesión a Noatum se enmarca en la estrategia de la Autoridad Portuaria de diversificar los tráficos, atraer nuevos operadores y generar actividad económica y empleo, aprovechando la situación geográfica del Puerto de Motril y sus conexiones marítimas para reforzar su posicionamiento como plataforma logística en el Mediterráneo.