El Puerto de Sevilla licita la Compra Pública Innovadora del gemelo digital de la Vía Navegable del Guadalquivir

Navegación de buque con torres eólicas fabricadas en el Polígono Industrial de Astilleros, en foto de archivo - APS

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha publicado este jueves, 30 de julio, en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de la Compra Pública Innovadora para la primera fase del gemelo digital del Guadalquivir: 'Guadaltwin'. Esta actuación cuenta con un presupuesto base de 5,3 millones de euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución de un año y medio.

'Guadaltwin' situará al Puerto de Sevilla a la vanguardia de la innovación portuaria con una navegación más eficiente, segura y sostenible, explica la APS en una nota de prensa. Su objetivo principal es mejorar la capacidad del buque y facilitar el acceso marítimo con más carga hasta el Puerto de Sevilla.

El gemelo digital optimizará la navegación con una planificación y gestión más precisa de la canal, y mejorará la operativa y la maniobrabilidad. Para ello, integrará datos hidrográficos, ambientales y operativos, lo que favorecerá la simulación de escenarios y toma de decisiones.

Una de las principales novedades de Guadaltwin es el desarrollo de un piloto automático que simula el calado operativo, capaz de ejecutar miles de escenarios en segundos. Este módulo analiza el comportamiento de un buque bajo combinaciones físicas y operativas como la marea, calado, corrientes, viento, hidrodinámica, carga o velocidad, permitiendo definir y planificar con mayor precisión el uso de la Eurovía del Guadalquivir.

Otro de los desarrollos consiste en un simulador 3D en tiempo real. Esta herramienta facilitará al servicio de practicaje la posibilidad de evaluar escenarios y ensayar maniobras especiales o poco frecuentes en un entorno virtual inmersivo. Incluirá navegación diurna, nocturna o con poca visibilidad y servirá, además, como plataforma de formación para el entrenamiento en escenarios virtuales con total seguridad, añade el comunicado.

Asimismo, 'Guadaltwin' incorpora un planificador automático de la navegación que aplica la información generada por los dos módulos anteriores, reducirá tiempos administrativos, mejorará la predictibilidad de las ventanas operativas y los servicios técnico-náuticos (prácticos, remolcadores y amarradores).

'Guadaltwin' será capaz de anticipar, simular y planificar la navegación en toda la vía del Guadalquivir. Este gemelo digital beneficiará tanto a la Autoridad Portuaria de Sevilla, como a Capitanía Marítima, Corporación de Prácticos de la Ría del Guadalquivir, junto a navieras, operadores logísticos y otros usuarios del Puerto de Sevilla.

El plazo de presentación de las ofertas culmina el próximo 1 de octubre de 2026 a las 13,00 horas. El anuncio de la licitación y los pliegos podrán consultarse en el enlace habilitado en la página web del Puerto de Sevilla que dirige al Perfil del Contratante: 'https://www.puertodesevilla.com/'.

Este proyecto innovador ha sido cofinanciado en un 85 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, a través de una ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades al amparo de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda (Línea FID) para la Compra Pública de Innovación.