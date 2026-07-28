El Puerto de Sevilla licita el Plan Estratégico 2035 para reforzar su liderazgo logístico y desarrollo económico

Puerto de Sevilla desde las instalaciones al sur. - AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha licitado la asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico del Puerto de Sevilla 2035 que establecerá su modelo de desarrollo para la próxima década, con el objetivo de consolidarlo como "referente logístico e industrial y actor clave para la economía de su entorno". De este modo, el presupuesto base de licitación asciende a 300.000 euros, IVA excluido, y el plazo de ejecución de los trabajos será de nueve meses.

Según ha informado la autoridad portuaria en una nota de prensa, dicho documento tomará el relevo de la anterior estrategia y permitirá adaptar los objetivos definidos en el Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General a la realidad del puerto sevillano. Todo ello, orientando los trabajos hacia un enfoque de 'puerto marítimo de interior', lo que permitirá "potenciar las ventajas competitivas de su ubicación estratégica", así como identificar fortalezas y analizar modelos de gestión de otros puertos internacionales de similares características y aplicables a la ciudad hispalense.

Al mismo tiempo, según ha recogido el Pliego de Bases publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Plan Estratégico prestará especial atención al puerto como proveedor de servicios, infraestructuras y espacios, orientado a satisfacer las necesidades logísticas de su área de influencia.

Además, el planteamiento promoverá la sostenibilidad, el desarrollo tecnológico y la innovación, y planteará líneas de acción que refuercen los vínculos comerciales entre la Comunidad Portuaria y el tejido productivo del entorno en aras de favorecer el negocio.

Así, el contrato ha contemplado la elaboración de un diagnóstico integral del puerto que analizará su posicionamiento en las redes de transporte, logística y comercio, con especial atención a su conectividad, con la finalidad de identificar oportunidades de negocio y de implantación de nuevas actividades logísticas e industriales.

Asimismo, definirá la estrategia en materia de innovación desde el punto de vista de la eficiencia logística, sostenibilidad ambiental, seguridad y protección, y digitalización de procesos.

Igualmente, reforzará la dimensión social del Puerto de Sevilla, promoviendo una mayor integración con su entorno. La nueva estrategia afianzará esa integración con la sociedad a través de iniciativas puerto-ciudad y de la puesta en valor del estuario del Guadalquivir.

CONSENSO Y PARTICIPACIÓN

Uno de los aspectos más destacados del proceso será su "carácter participativo". El Plan Estratégico nacerá del consenso de la comunidad portuaria, las instituciones implicadas y los agentes socioeconómicos del entorno.

Para ello, la Autoridad Portuaria, junto con el equipo consultor, impulsará un "proceso participativo" que implicará a la comunidad portuaria, las administraciones y los principales agentes económicos y sociales, con el fin de construir una estrategia compartida para el futuro del Puerto de Sevilla.

De esta manera, el plazo de presentación de las ofertas culmina el próximo 1 de octubre de 2026 a las 13,00 horas. Por tanto, el anuncio de la licitación y los pliegos podrán consultarse en el enlace habilitado en la página web del Puerto de Sevilla que dirige al Perfil del Contratante.