IX Jornada de Logistica Portuaria de Sevilla. - PUERTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad de Sevilla (APS), Rafael Carmona, ha destacado este jueves el "gran potencial industrial y logístico del puerto sevillano" tras conocer la elección de Ryanair para la construcción de su nuevo centro de mantenimiento, reparación y revisión de motores.

Según ha detallado el puerto en una nota de prensa, durante su discurso de inauguración de las IX Jornadas de Logística Portuaria de Sevilla, Carmona ha valorado de forma positiva "el trabajo conjunto y coordinado de todas las administraciones públicas para alcanzar objetivos que beneficien a la ciudadanía".

En este sentido, Carmona ha señalado que "la colaboración institucional ha sido fundamental para facilitar el aterrizaje de Ryanair en el Puerto de Sevilla", además de que ha informado de que su previsión es "elevar la propuesta de concesión de la parcela al Consejo de Administración de diciembre, con la finalidad de que las obras puedan comenzar a principios de 2027".

Asimismo, el presidente ha indicado que, a esa misma reunión del Consejo, también llevarán la aprobación de la nueva sede de Cox en el Distrito Urbano Portuario, donde tratarán de reunir "el talento de un millar de profesionales de alta cualificación en una ingeniería internacional, con alma sevillana, dedicada al agua y la energía".

Por su parte, el presidente ha agradecido a las empresas tradicionales que operan en el puerto, quienes "siguen invirtiendo para ampliar su capacidad y mejorar sus infraestructuras".

En esa línea, Carmona enunció a Sevitrade, que construye nuevos tanques para su terminal de líquidos; Aldeport, que amplía sus instalaciones con naves dedicadas a la logística del agro; y Euroports Carbón Puerto que estudia seguir creciendo con nuevas inversiones.

Igualmente, ha citado a la Terminal Marítima del Guadalquivir y a la ZAL, que ha incorporado catorce mil metros cuadrados a su oferta logística. En lo referente al frío, el presidente de la APS ha destacado los tres operadores que prestan servicio para almacenar productos a temperatura controlada (Portofrío Logistics; Logista y Frigodocks) quienes afrontan un escenario de incertidumbre ante el estado del acuerdo pesquero con Mauritania.