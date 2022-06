Los socios de Cesur se interesan por el Puerto de la Bahía de Algeciras (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios del Sur de España han vuelto a reclamar necesidad de que el Ramal Central de los corredores Mediterráneo y Atlántico reciba el impulso inversor que necesita el Puerto de Algeciras (Cádiz) para facilitar el crecimiento del tejido industrial de la Bahía. Lo han hecho en una visita guiada organizada expresamente por la Autoridad Portuaria para los socios de Cesur, Asociación de Empresarios del Sur de España, que ha permitido a medio centenar de empresarios conocer de primera mano las instalaciones del Puerto de Algeciras.

Según ha indicado en una nota, la visita comenzó con la bienvenida presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce que ha explicado cómo el de la Bahía de Algeciras se ha consolidado como un puerto estratégico para el comercio internacional que, en estos momentos, está trabajando en facilitar la apertura de nuevos mercados y negocios en el Sur de Europa y el Norte de África.

Una apuesta importante de futuro sería la apertura de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Madrid-Zaragoza a través del citado Ramal Central, para el transporte de mercancías y, sobre todo, de contenedores, donde Algeciras es uno de los líderes europeos.

Por su parte, el presidente de Cesur, Juan Iturri, ha querido aprovechar la ocasión para agradecer las grandes oportunidades empresariales que el puerto presenta para nuestro país en general, y para Andalucía en particular.

Asimismo, ha recordado que Cesur, junto al puerto de Algeciras, forma parte de la asociación que impulsa la creación del Ramal Central, como eje estratégico de transporte de mercancías por ferrocarril, que "supondría un gran salto de calidad y cantidad para el sur de España conseguir esos corredores lo antes posible", según ha afirmado Iturri.

Los socios de Cesur han realizado un recorrido guiado por las instalaciones dónde han podido descubrir cómo transcurre la actividad diaria en el mayor puerto de España y cuáles son sus perspectivas de futuro.

El de Algeciras es el primer puerto de España en tráfico total de mercancías y el primero del mar Mediterráneo y se encuentra el 25 del mundo en transporte de contenedores y el sexto de Europa. En los últimos días además ha revalidado en el Top 10 de puertos más eficientes del mundo, situándose como el más eficiente de Europa, como indica el informe 'The Container Port Performance Index 2021: A Comparable Assessment of Container Port Performance" que acaba de publicar The World Bank y la consultora S&P Global'.

La Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur, es una asociación sin ánimo de lucro, privada e independiente, integrada por empresarios y directivos, que persigue mejorar las condiciones socioeconómicas, empresariales y educativas del Sur de España.

Agrupa a más de 175 empresas, andaluzas y extremeñas, socialmente responsables que buscan la excelencia en su desarrollo y del territorio en el que se asientan, lo que la convierten en la mayor asociación empresarial por número de socios del país. Cesur aglutina, por volumen de facturación de sus empresas asociadas, el 40% del PIB de Andalucía y el 35% del PIB del sur de España (Andalucía y Extremadura).