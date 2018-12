La 15ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla consigue 76.162 espectadores y 125.085 euros de recaudación

Publicado 28/11/2018 15:01:31 CET

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha conseguido en su 15ª edición, que se ha celebrado entre el 9 y 17 de noviembre, un total de 76.162 espectadores y 125.085 euros de recaudación, consiguiendo convertirse en evento de "referencia internacional", un espacio en el que público, cineastas y sector profesional se dan cita para experimentar y celebrar en primera persona lo que hoy es, y reflexionar hacia dónde se dirige, el cine europeo.

Así, según un comunicado, en 2018 el 95 por ciento de las películas en las secciones competitivas del festival han sido acompañadas por sus responsables. Así, en su 15ª edición el SEFF ha refrendado su condición de festival abierto y cercano siendo una de las citas internacionales con más interacción entre cineastas, intérpretes y público.

El Festival de Sevilla también ha crecido en apoyos, y en cuanto al público, en 2018, con 76.162 espectadores en sala, la cita supera los 75.238 alcanzados en 2017. El incremento de asistentes al festival es una constante que puede observarse año a año de forma progresiva, certificándose un aumento del 32 por ciento con respecto a la edición de 2012 y creciendo en los dos últimos años en más de 10.000 espectadores.

Como consecuencia del aumento de espectadores, el festival alcanza una recaudación de 125.085 euros consolidando la subida de 2017 (121.500 euros). Se trata de un crecimiento en recaudación del 128,6 por ciento desde 2011.

La Sección Oficial sigue siendo la gran demanda por el público, alcanzando los 16.976 espectadores, seguida de Las Nuevas Olas con 11.176 espectadores y Selección EFA continúa siendo una de las secciones más populares del Festival de Sevilla con 7.845 espectadores. La estrenada sección competitiva Revoluciones permanentes toma con fuerza el relevo de Resistencias con una destacada asistencia de 2.988 espectadores.

Entre las variada propuesta de actividades paralelas, actividades de industria, los conciertos diarios SEFF Noche, talleres educativos, etcétera, el número total de asistencias supera las 95.000 personas que han participado en el festival.

La organización también ha destacado que profundizando en su compromiso con la formación de nuevos públicos, Sevilla ha mantenido la Sección Europa Junior (para público de 4 a 11 años) y la Sección Cinéfilos del Futuro (para público de 12 a 19 años), como apartados competitivos y con entidad propia que atienden los distintos intereses de los espectadores del mañana. Para este segmento de público ir al festival ha sido mucho más que ver películas.

Han podido profundizar en el lenguaje del cine y en la cinematografía europea a través de cuidadas guías didácticas y más de 180 talleres en formación audiovisual. Además durante la cita han disfrutado de un total de 43 coloquios (en 2017 fueron 21) con los cineastas de Europa Junior y Cinéfilos del futuro tras las proyecciones.

LOS GRANDES DEL CINE EUROPEO PRESENTAN SUS PELÍCULAS EN SEVILLA

Atendiendo a criterios cuantitativos, el Festival de Sevilla se ha convertido en 2018, más que en ninguna edición anterior, en el punto de encuentro para la cinematografía europea. La afluencia de cineastas y profesionales relacionados con el sector audiovisual europeo ha congregado en Sevilla a más de 780 profesionales y 283 periodistas acreditados.

Los asistentes a las actividades y proyecciones del festival han tenido 192 ocasiones para coincidir con ellos en las presentaciones de sus películas en las salas --16 más que en 2017-- y conversar en los más de 160 coloquios celebrados (34 más que en 2017).

En conjunto, este año el festival ha organizado 304 actividades que implican invitados (frente a las 271 de 2017) entre las que se pueden contar seminarios, cursos, talleres, presentaciones y coloquios en los cines, encuentros y charlas, proyecciones especiales, exposiciones, presentaciones en librerías, actividades de industria, convocatorias de prensa, actividades de SEFF Noche, galas, eventos e incluso un partido de fútbol.

Además de la presencia de Roy Andersson, maestro del cine sueco y auténtico referente para los nuevos creadores del cine europeo, quien acudió a Sevilla para recibir el Giraldillo de Honor; y de la cineasta Ula Stöckl, miembro del jurado y a la que el Festival dedicaba una retrospectiva, el festival acogió a una imponente nómina de autores que están marcando el camino del cine europeo contemporáneo.

Entre ellos destacaron Olivier Assayas, quien inauguró el festival con 'Non Fiction', Sergei Loznitsa que se hizo con el Giraldillo de Oro con la película 'Donbass', Mia Hansen-L*ve, Abdellatif Kechiche, László Nemes, Christophe Honoré, Richard Billingham, Adina Pintilie, Babis Makridis, Aleksey German, Aleksey Fedorchenko, Nicolas Philibert, Yolande Zauberman, Salomé Lamas, Vitaly Mansky,, Elsa Amiel , Sarah Fatthi, Sergio Trefaut, Jean-Bernard Marin, Camille Vidal-Naquet , Stefano Savona, Andre Gil Mata, Mats Gorud, Marysia Nikitiuk o Anna Eriksson.

Y, un año más, la gran familia del nuevo cine español también ha mantenido interesantes encuentros y charlas con el público, entre otros miembros han participado de estos diálogos Xavier Artigas, Xapo Ortega, Víctor Moreno, Alberto Gracia, Marcos M. Merino, María Antón, Carlos Pardo, Pablo Llorca o Alberto San Juan, y entre los cineastas andaluces que han escogido el festival para presentar sus trabajos, muchos en premier mundial, se encuentran Álvaro de Armiñan, Jesús Ponce, María Cañas, Jesús Armesto, Paola García Costas, Jesús Ponce, Nicolás Pacheco o Ángel de Haro.

Más allá de los títulos que han podido disfrutarse en las secciones competivas, otros atractivos de esta edición han sido los ciclos dedicados a Roy Andersson, y los dedicados a las pioneras Ildikó Enyedi y Ula Stöckl, cuyas obras han recalado estos días o recalarán en la Filmoteca de Valencia, al Centro Galego da Artes da Imaxe y a la Filmoteca de Cantabria.

En 2018 el Festival de Cine Europeo de Sevilla ha proyectado 228 títulos: 155 largos, y 77 cortometrajes, en un total de 465 sesiones. En las principales secciones competitivas pueden contarse hasta 45 primeros largometrajes (óperas primas), lo que demuestra el compromiso del festival con los nuevos talentos del cine europeo y español.

Destacados autores de la cinematografía europea deciden estrenar sus obras en el marco del Festival de Sevilla. Este año, contando solo los largometrajes, han sido 35 estrenos mundiales y 117 premieres españolas. También han sido diez los estrenos mundiales entre las películas andaluzas presentes en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

Además, del 13 al 15 de noviembre el Sevilla acogió una nueva edición de SEFF Industry, un espacio donde se han dado cita una amplia representación del sector profesional del audiovisual europeo.

LOS AFOROS COMPLETOS DEL FESTIVAL

Entre las 465 sesiones de un total de 228 títulos que ha ofrecido el festival en 2018, han sido numerosas las películas que han presentado aforos entre el 90 y el cien por cien de ocupación en sus pases.

Además de las proyecciones de Europa Junior y Cinéfilos del Futuro que acumulan numerosos "sold outs", o las galas de inauguración y clausura, celebradas en el Teatro Lope de Vega con la exhibición, respectivamente, de Non Fiction y la ganadora del Giraldillo de Oro, Donbass, dentro de la Sección Oficial agotaron localidades en algunas de las sesiones títulos como Atardecer, Maya, Pity, Vivir Deprisa, Amar Despacio, El Peral Salvaje, Obra Sin Autor, Ruben Brandt, Collector, Touch Me Not y Euforia.

En 2018 el Festival de Sevilla ha contado con 283 periodistas acreditados, siendo el 36 por ciento de prensa especializada. También se ha ampliado la cobertura en medios internacionales.