La 17ª etapa de La Vuelta sale este miércoles desde Dos Hermanas y concluye en el Paseo Colón de Sevilla

Un momento de la 16º etapa de La Vuelta Ciclista a su paso por Berrocal, como foto de recurso - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acoge este miércoles, 9 de septiembre, la decimoséptima etapa de La Vuelta Ciclista a España, cuya 81ª edición se celebra entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre. La carrera regresa a la capital andaluza dos años después de su última llegada, en 2024, y lo hace con un recorrido que atravesará buena parte de la ciudad, con la meta instalada junto a la Plaza de Toros. La etapa, de 185 kilómetros, sale por primera vez desde la localidad nazarena, a las 13,00 horas, e incluye el esprint en La Rinconada.

La carrera ciclista entrará en Sevilla alrededor de las 17,00 horas por el paso superior de la SE-20 de la carretera A-8002 (carretera de La Rinconada), accediendo a la ciudad por el barrio de San Jerónimo. En este sentido, desde este martes, está operativo un plan especial de movilidad.

La llegada de la esta etapa de La Vuelta obliga a reordenar el tráfico, cortando algunas de las principales vías de la ciudad para la celebración de este importante evento internacional. Estos días previos, algunas vías del recorrido se están viendo afectadas por la colocación y señalización de determinados elementos en los viales propios del evento.

La carrera ciclista, una vez entre por el barrio de San Jerónimo, continuará en el casco urbano por calle Medina y Galnares, avenida San Jerónimo, Glorieta Olímpica, avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, avenida Torneo, Puente Cristo de la Expiración, avenida Expo 92, avenida Ronda de Triana, López de Gomara, Glorieta República Dominicana, Santa Fe, Virgen de Luján, Glorieta las Cigarreras, Puente los Remedios, Glorieta los Marineros, Paseo las Delicias y Paseo Cristóbal Colón.

Desde las 22,00 horas de este martes estará cortado el Paseo Colón, en ambos sentidos entre el Puente Isabel II (Puente de Triana) y el Puente San Telmo, para labores de montaje de la zona de Meta. Desde las 7,00 horas del mismo día de la carrera, en el entorno de la zona de meta (Paseo Colón), quedarán cortadas las calles aledañas como Paseo las Delicias (desde Glorieta los Marineros), avenida de Chile, calle Palos de la Frontera, calle la Rábida, calle Doña María de Padilla, avenida Roma, calle Postigo del Carbón, calle Dos de Mayo (hasta calle Temprado), y calle Adriano (desde calle Pastor y Landero).

El tráfico que circule por estas calles se desviará desde calle Santander hacia calle Temprado, que cambia de sentido, calle Dos de Mayo, calle Arfe, calle Adriano y calle Santas Patronas, hasta desembocar en Calle Reyes Católicos. Desde las 15,30 horas quedarán cortados los accesos a las vías por las que discurre la carrera. La carrera transcurrirá a tráfico cerrado por todo el circuito salvo en aquellas vías que dispongan de mediana de obra civil de separación de ambos sentidos.

En aquellos tramos en los que la mediana se interrumpa se señalizarán dichos espacios con elementos de balizamiento adecuados (vallas, new jerseys y conos). En relación con los aparcamientos públicos afectados, se establecerán determinadas restricciones en su funcionamiento, así como en el acceso y la salida de los mismos, y queda así: Parking Paseo Colón, corte de acceso en horario de 8,00 a 21,00 horas; parking Mar de Plata, corte de acceso y salida en horario de 15,30 a 18,00 horas; parking Virgen de Luján, corte de acceso y salida en horario de 15,30 a 18,00 horas; y parking avenida de Roma, corte de acceso y salida en horario de 8,00 a 19,00 horas.

La apertura de las vías afectadas será progresiva teniendo previsto que aproximadamente el trazado por donde circula la Vuelta quede libre sobre las 18,00 horas, permaneciendo cortado al tráfico la zona de meta (Paseo Cristóbal Colón) hasta las 21,30 horas aproximadamente.

MÁS DE 650 EFECTIVOS POLICIALES VELAN POR LA SEGURIDAD

La Guardia Civil moviliza para este acontecimiento 311 agentes más una veintena de efectivos de la Agrupación Provincial de Tráfico. El instituto armado tiene encomendadas labores tanto de seguridad ciudadana en los municipios de su demarcación, como el control de la seguridad vial.

Por su parte, la Policía Nacional cuenta con un operativo especial para garantizar la seguridad tanto de los participantes y organizadores de La Vuelta como del público asistente. El dispositivo suma 326 efectivos, incluidas las unidades de atención al ciudadano, caballería, canina y medios aéreos, entre otras.

REPARTO DE CAMISETAS Y ANIMACIÓN DURANTE EL RECORRIDO

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Delegación de Deportes, ha organizado un gran reparto de camisetas diseñadas para la ocasión; para ello, se habilitarán 23 carpas y puntos, con animación distribuidos a lo largo del recorrido.

De los 23 puntos previstos, 21 estarán situados a lo largo del recorrido de la carrera, con ubicaciones en distintos puntos de las avenidas y espacios más emblemáticos por los que transitará La Vuelta, desde San Jerónimo y la zona de la Cartuja hasta Triana, Los Remedios, el Paseo de las Delicias y el Paseo de Colón.