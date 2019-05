26M.-Beltrán Pérez promete más plazas de Policía, videovigilancia en la calle y tres nuevos parques de bomberos

Publicado 13/05/2019 15:57:40 CET

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, junto al número dos de la lista, el comisario de Policía jubilado Jesús Gómez Palacios, ha defendido este lunes su compromiso electoral de convocar al menos 250 plazas en el Cuerpo de Policía Local, instalar videovigilancia en calles y parques y construir tres nuevos parques de bombero.

Beltrán Pérez ha visitado este lunes el parque de bomberos de Carretera Amarilla junto a Jesús Gómez Palacios, de quien ha destacado su "experiencia y profesionalidad" al contar con 46 años de ejercicio en la Policía Nacional y responsabilidades como jefe de la comisaría del Distrito Sur entre 2001 y 2008, comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Sevilla y comisario provincial de Córdoba, su último destino. Así, ha señalado las "medallas y distinciones" cosechadas por este mando policial "tanto por su actuación en su trabajo como por actuaciones fuera de servicio" y ha indicado que a él corresponderá el área de Seguridad Ciudadana y Emergencias en el Gobierno local que planea el PP.

En ese sentido, ha recordado que "una de las principales apuestas que tiene el PP en su modelo de ciudad es una ciudad más segura y donde la convivencia esté garantizada", prestando especial atención a "los profesionales de la materia y también con la implicación personal del alcalde en todas las materias y dispositivos y al frente de cualquier evento o emergencia que haya, al estilo de los alcaldes norteamericanos".

Y es que a su juicio, "un alcalde que no es el primer bombero de la ciudad, que no se siente identificado con su cuerpo de extinción de incendios, un alcalde que no es capaz de consensuar, aprobar y compartir las dificultades que tiene su servicio de extinción de incendio es un alcalde que merece poco estar al frente de esos servicios". "Nosotros estamos inaugurando una nueva época, en la que los mejores nos asesoran a la hora de hacer nuestras propuestas viables y solventes, que tienen un soporte técnico y no un mero capricho político", ha aseverado, defendiendo que las medidas del PP en materia de seguridad y emergencias están diseñadas de la mano de "los profesionales de la Policía Local, Bomberos y de Protección civil, que saben de lo que hablan".

Beltrán Pérez ha recordado que le "llama poderosamente la atención" que el PP sea "el único partido que está haciendo propuestas claras, sensatas, trabajadas con la sociedad y con los expertos en cada materia, desarrolladas en profundidad, valoradas y tasadas". "Ni siquiera el candidato del PSOE está presentando propuestas de esta profundidad y dudo mucho que pueda hacer un planteamiento en materia de seguridad y emergencia como lo está haciendo el PP, porque es un alcalde desenganchado de los barrios, desenchufado de sus empleados públicos, alejado de sus bomberos y alejado de su Policía Local", ha aseverado.

De tal modo, ha recordado que el programa electoral del PP contempla el compromiso de convocar 250 nuevas plazas de Policía Local durante el mandato, modernizar el equipamiento del cuerpo, "videovigilancia" en parques y calles, "intensificar y reforzar" el carácter de "policía de proximidad", potenciar los planes de seguridad en los edificios emblemáticos, "nuevos canales de interacción con los ciudadanos tales como denuncias telefónicas o telemáticas", "retomar la intensidad de las actuaciones contra gorrillas y actividades de explotación sexual en la vía pública", un nuevo parque de bomberos en el entorno de Los Remedios y Triana con características adaptadas a servicios fluviales, dos más en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca y en el distrito Norte y la reforma y mejora de los actuales.