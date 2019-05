El portavoz de Cs en Dos Hermanas durante el mandato concurre de candidato por Contigo Somos Democracia

Publicado 10/05/2019 18:02:27 CET

DOS HERMANAS (SEVILLA), 10 May. (EUROPA PRESS) -

El que ha sido portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Dos Hermanas durante el mandato que ahora acaba, Pedro Taborda Martín, figura como candidato a la Alcaldía nazarena de cara a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo por el nuevo partido Contigo Somos Democracia, liderado por quien fuese portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Valencia, Enrique Aguar, y que en la provincia de Sevilla cosechó diversas adhesiones entre miembros salientes de Cs y del PP.

Pedro Taborda Martín figuraba como número dos de la candidatura de Ciudadanos a la Alcaldía de Dos Hermanas en las elecciones municipales de 2015, y al obtener dicha formación dos actas de concejal en aquellos comicios y renunciar como candidato a la Alcaldía por Cs Manuel Varela, quien denunció un presunto chantaje destinado a que abandonase la carrera electoral, se convirtió en portavoz municipal del partido y ha ejercido tal cargo durante el mandato.

No obstante, Taborda no figura en la actual candidatura de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas, encabezada por Fernando Carrillo y tres de cuyos miembros originales renunciaron al entender que no les habían sido asignados los puestos que merecían. Taborda figura por contra como candidato a la Alcaldía nazarena por Contigo Somos Democracia, una formación impulsada por el portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Valencia, Enrique Aguar, y que en la provincia de Sevilla fue logrando la adhesión de los que fuesen portavoces de Ciudadanos en los consistorios de Camas, Tomares y Gelves, Juan José Jurado, Faustino Rodríguez y Sonia Vallejo, respectivamente, si bien a día de hoy sólo Jurado figura como candidato a las elecciones municipales por este nuevo partido.

Contigo Somos Democracia también cosechó la adhesión inicial de la exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas y actual concejal no adscrita, Cristina Alonso, quien poco antes de las elecciones municipales anunciaba finalmente su ingreso en Vox, y de las concejales no adscritas del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción expulsadas del PP, que finalmente concurren a los nuevos comicios municipales encabezando una agrupación de electores.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de las candidaturas que concurren en los municipios sevillanos de cara a las elecciones locales del 26 de mayo, Pedro Taborda habría entregado un escrito comunicando su salida de las filas de Cs, pues figura como candidato por Contigo Somos Democracia, si bien hasta el momento habría continuado asistiendo en los mismos términos a los plenos del Ayuntamiento nazareno y a la junta de portavoces.