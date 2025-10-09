La 33ª edición del Open Sevilla de Tenis se disputará del 15 al 18 de octubre en el Club Náutico

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Deportes, Silvia Pozo, y el delegado del Distrito Triana-Los Remedios han asistido este jueves en el Club Náutico de Sevilla a la presentación del 33 Open Sevilla de Tenis Memorial Ricardo Villena, que se disputará del 15 al 18 de octubre y contará con la participación de 16 jugadoras en categoría absoluta femenina, con un premio de 1.000 euros para la ganadora.

El torneo, incluido en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Tenis y en el Circuito Nacional IBP categoría 1.000, se ha convertido en una de las citas de "referencia" del tenis en la ciudad, junto a la Copa Sevilla Challenger y la Copa Nadia, ha destacado el Consistorio en una nota. Además, ha resaltado que mantiene su vertiente solidaria colaborando este año con la Asociación Familiar La Oliva, entidad que trabaja desde 1972 por la transformación social del Polígono Sur.

Durante su intervención, Pozo ha hecho hincapié en que "este Open de Sevilla es un ejemplo de cómo el deporte puede ser, al mismo tiempo, competición de calidad y compromiso social". "Desde el Ayuntamiento apoyamos esta cita porque fomenta el tenis femenino y refuerza el papel de Sevilla como referente deportivo a nivel nacional", ha concluido.