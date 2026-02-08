Los 50 desalojados de Lora del Río (Sevilla) permanecerán "una noche" más fuera de sus viviendas

La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla), que se protege con bombas de desagüe. A 07 de febrero de 2026 en Lora del Río, Sevilla, Andalucía (España). - Rocío Ruz - Europa Press

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, acompañado por las tenientes de alcalde Marisol Díaz Funes y María José Carballo, así como por los concejales José Manuel Arancón y Juan Antonio Mayor, ha señalado que las 50 personas desalojadas de la zona de El Calerín tendrán que pasar "una noche más" fuera de sus viviendas, ya que durante la jornada de este domingo "se han realizado tareas de limpieza de lodo en las calles de esta zona y mañana lunes los técnicos municipales accederán a las viviendas afectadas para su inspección". "Una vez evaluadas, los vecinos podrán regresar y comenzar la limpieza del interior de las mismas", ha aseverado.

En una rueda de prensa en la tarde del domingo y recogida por el Consistorio en una nota, el alcalde ha informado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) sobre la situación de la crecida del río Guadalquivir a su paso por Lora del Río.

Según el regidor loreño, "la tarde del sábado y la pasada noche fueron muy duras, primero por la tormenta registrada y, posteriormente, por la evolución de la crecida, que poco a poco hemos comprobado que ha ido descendiendo, algo que se ha notado tanto en el río como en el propio tanque de tormentas".

"Las actuaciones llevadas a cabo en la zona de Al-Andalus y en el entorno del arroyo Churre, donde conseguimos taponar varios pozos, evitaron que el agua siguiera brotando y se dirigiera hacia el tanque de tormentas", ha indicado Enamorado.

Asimismo, el alcalde ha advertido de que se espera una nueva semana de lluvias, pero tras varias consultas a portales meteorológicos, "estas no serán de tanta intensidad como las anteriores, lo que supondrá una pequeña tregua para que el río y el tanque de tormentas desciendan hasta niveles que ya no resulten preocupantes", ha afirmado.

"Continuamos en Fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Lora del Río, dado que tanto el río como el tanque de tormentas mantienen cotas y caudales que requieren vigilancia, aunque se encuentran más controlados", ha explicado el alcalde.

Por último, Antonio Enamorado ha indicado que "una vez superado este periodo de lluvias, volveremos a analizar los datos disponibles e iniciaremos las gestiones y trámites necesarios para poner en marcha nuevas medidas correctoras que eviten o retrasen la entrada de agua en nuestras calles". "Siempre hay que aprender de lo que la naturaleza nos va enseñando en cada temporada de lluvias", ha concluido.