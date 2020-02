Unas 50 entidades en la Feria de Empleo de Polígono Sur, con refuerzo municipal de formación y orientación

Publicado 18/02/2020 14:57:12 CET

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la Feria de Empleo del Polígono Sur, organizada por la Red de Empleo del barrio de la que forman parte Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía, Comisionado del Polígono Sur, empresas y entidades, abre sus puertas desde este martes en el equipamiento municipal de Factoría Cultural con unas 50 entidades y empresas participantes.

Esta feria, que se celebra hasta el miércoles y ha sido inaugurada por el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, y el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, forma parte de la estrategia de formación, orientación e inserción laboral en marcha para el barrio dentro del plan local de barrios desfavorecidos y "que se ha reforzado durante este 2020 con la puesta en marcha de nuevos dispositivos y programas coordinados desde la Delegación de Empleo y Bienestar Social".

"La Feria de Empleo es ya un evento consolidado y un gran éxito de la Red por el Empleo del Polígono Sur que configura un marco de colaboración público privada en el Polígono Sur para lograr ese reto que es la reducción del desempleo y la transformación social. Se ha avanzado en los últimos años con la recuperación del Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo (CODE), del Centro de Formación y Empleo o equipamientos como la Factoría Cultural y el Centro de Mayores, pero tenemos que seguir trabajando de forma conjunta para generar nuevas oportunidades para reducir las desigualdades", ha dicho Espadas.

Espadas, acompañado de los delegados de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores, y del Distrito Sur, Marisa Gómez, ha destacado que la Feria de Empleo ha alcanzado las 50 entidades y empresas colaboradoras, lo que supone prácticamente el doble que en la primera edición. Se trata, además, de entidades de distintos sectores como la hostelería, el turístico, la promoción y gestión cultural, el comercio, la tecnología o la construcción.

BRETÓN: "UNA FERIA NECESARIA PARA CONOCER UNA REALIDAD DISTINTA"

De su lado, Bretón señala que es "una feria necesaria para que las empresas conozcan una realidad distinta del Polígono Sur y apuesten claramente por la inserción laboral de jóvenes y así superar estereotipos propios que se tienen de las zonas desfavorecidas".

"Esta feria es muy importante para los seis barrios que integran el Polígono y detrás hay un trabajo de la Red de Empleo de Polígono Sur muy meticuloso, consensuado y, sobre todo, conociendo perfectamente la realidad en materia de empleo. Es una feria creada desde el Polígono Sur para Sevilla como una manera de contribuir a la creación de empleo desde una zona que especialmente tiene índices altos de desempleo", ha dicho.

Además, se ha mostrado muy satisfecho con el trabajo realizado, al contar con la participación de empresas, instituciones y entidades, así como cinco institutos de enseñanza secundaria, como son los IES 'Heliópolis', 'Antonio Domínguez Ortiz', 'Polígono Sur' o 'Joaquín Romero Murube', y el Centro de Adultos del Polígono Sur. "Este año hay un día dedicado a la formación tanto reglada como no reglada, entendemos que si no hay formación no hay empleo, por ello en esta edición tenemos este eslogan 'Conocer para elegir' porque ofrecemos mas variedad de recursos para tener capacidad de elección", añade.

Bretón ha explicado que el número de instituciones , empresas y/o entidades que participan en la tercera feria ha aumentado considerablemente llegando al doble que la anterior, con "empresas y centros de formación que van desde del sector belleza, aeronáutica, limpieza, peluquería, gestores culturales, automoción, soldadura, hostelería, hasta de patinetes como nuevos yacimientos de empleo".

La consolidación de la feria, tal como añade el Ayuntamiento, ha sido posible con un trabajo en red del que forman parte el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, el Comisionado del Polígono Sur y la Red de Empleo del Polígono Sur con Fundación Don Bosco, Fundación Atenea, Areté, Asociación Algea, Liga Española de Educación, Asociación familiar La Oliva, Guadalinfo, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Cepaim, Realidades, Cruz Roja, Entreamigos, Ceper Polígono Sur, Meridianos, Red Sevilla Norte y Cáritas.

La Feria de Empleo forma parte de una estrategia integral de intervención en el Polígono Sur que se ha venido reforzando a lo largo de los últimos años, tal como detalla el Consistorio en un comunicado. De hecho, el barrio recuperó ya dispositivos que permanecieron durante varios años cerrados, como el CODE o el Centro de Formación y Empleo, además de volver a contar con programas como Andalucía Orienta o los talleres de empleo cuya última edición tuvo dos cursos en esta zona de la ciudad.

SEVILLA INTEGRA EN POLÍGONO SUR

Junto a esto, el alcalde de Sevilla, en su intervención en la inauguración de la III Feria del Empleo, ha destacado el buen funcionamiento del programa municipal Sevilla Integra que en sus tres ediciones ha tenido como entidad colaboradora en el Polígono Sur a la Fundación Don Bosco.

Sólo para este 2020 está programado un alcance de 350 personas que participarán en los distintos programas de las cuales al menos 105 realizarán prácticas profesionales remuneradas y se prevé alcanzar un objetivo mínimo de 41 inserciones laborales.

Del mismo modo, el nuevo programa Eracis, en marcha gracias a la cofinanciación con fondos europeos, ha permitido incorporar una plantilla de 88 personas para los barrios desfavorecidos entre los que se encuentra el Polígono Sur. Dentro de este programa hay una unidad permanente destinada a ayudar a las personas en la búsqueda de empleo y en el contacto con empresas ubicadas en el Centro de Formación y Empleo del Polígono Sur.

A añade el inicio en las próximas semanas del programa de empleo

municipal financiado con fondos europeos, Redes+, un proyecto de formación e inserción laboral para personas desempleadas que llegará a más de 2.300 personas en toda la ciudad y que contará con un equipo específico ubicado en el Centro de Formación y Empleo para la selección de participantes y el desarrollo tanto de las becas como los contratos que se obtengan.