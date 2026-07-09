El 63,75% de los estudiantes de la US y el 69% en la UPO superan la convocatoria extrordinaria de la PAU

Imagen de recurso de estudiantes en la última convocatoria de la PAU en el campus de la Pablo de Olavide - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 63,75% de los estudiantes examinados en la convocatoria extraordinaria ha superado la Prueba de Acceso a la Universidad en la Universidad de Sevilla; 1,14 puntos más que en la misma convocatoria del 2025, mientras que ese porcentaje, en lo que respecta a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) se eleva hasta el 69%, según informan ambas instituciones académicas en sendos comunicados.

De los 1.570 estudiantes matriculados en la Fase de Acceso de la PAU, han conseguido superarla un total de 946. La nota media de los estudiantes ha sido de 6,88 (11 centésimas mayor que en 2025 que fue de 6,77).

El porcentaje de aprobados de alumnos ha sido superior al de alumnas, no obstante, la nota media de las alumnas ha sido superior que los alumnos, siendo el porcentaje de aprobados mayor en 0,10 puntos y la nota media en 45 centésimas.

Sólo la Prueba de Admisión fue realizada por 2244 estudiantes, 574 procedentes de Ciclo Formativo de Grado Superior.

El número total de estudiantes matriculados en la Universidad de Sevilla en la convocatoria extraordinaria ha sido de 3.814 (475 más que en la convocatoria extraordinaria de 2025).

El alumnado que ha realizado la PAU en la Universidad de Sevilla puede consultar sus calificaciones mediante consulta personalizada en la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla y obtener su tarjeta PAU oficial con sello electrónico mediante el Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla (UVUS) en 'https://sede.us.es en el apartado Estudiantes'.

Las pruebas se han desarrollado sin incidencias en las seis sedes establecidas en la Universidad de Sevilla. Los estudiantes que deseen solicitar plaza en los estudios universitarios de Grado en la Fase Extraordinaria, deberán realizar la preinscripción del 9 al 14 de julio.

RESULTADOS EN LA PABLO DE OLAVIDE

La Universidad Pablo de Olavide también ha dado a conocer en la mañana de este jueves, 9 de julio, los resultados de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Del total de estudiantes que se matricularon en la fase de acceso han superado la prueba el 69 por ciento.

En este sentido, la UPO ha enviado un SMS con las calificaciones al estudiantado que ha realizado los exámenes en su campus. Las calificaciones obtenidas en las pruebas también pueden consultarse a través de los servicios personales en la web de la Universidad 'www.upo.es'. La revisión de exámenes podrá solicitarse entre el día 10 y el 14 de julio inclusive.

Para quienes superen las pruebas, desde este jueves hasta el 14 de julio está abierto el plazo para entregar las solicitudes de admisión, en fase extraordinaria, en los grados que se imparten en las Universidades Públicas Andaluzas. Todo ello de forma telemática a través de la página del Distrito Único Andaluz.

Para más información, la UPO pone a disposición de los y las estudiantes iPuntOlavide, un portal de información donde encontrar orientación sobre estos procesos en la sección Antes del Grado.

LISTA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

La primera lista de adjudicación de plazas se hará pública el 24 de julio. Tras la publicación de las listas, el primer plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera será del 24 al 27 de julio. La publicación de las listas de la segunda y última adjudicación tendrá lugar el 3 de septiembre, siendo del 3 al 7 de septiembre el segundo y último plazo de matrícula y/o confirmación de lista de espera.

Tras las dos adjudicaciones, se publicarán varias listas de resultas, hasta un total de tres, en un calendario que se extiende hasta octubre. El calendario de fechas relevantes del proceso de preinscripción para iniciar estudios en grados universitarios puede consultarse en el portal del Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad.