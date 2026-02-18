Abel Antón contará con un circuito con su nombre en Sevilla, donde se proclamó campeón del mundo de maratón en 1999

Abel Antón, con el circuito que llevará su nombre junto al río, en presencia del alcalde, tras la iniciativa del Gobierno local. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla va a homenajear a Abel Antón con la creación de un circuito de 12 kilómetros junto al río Guadalquivir, con el que atleta "será recordado para siempre" en la ciudad que se venció en la prueba de maratón del Campeonato Mundial de Atletismo de 1999.

Con este circuito de 12 kilómetros, entre ida y vuelta, entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón, "rendimos homenaje a uno de los más grandes atletas que ha dado España y que se coronó en Sevilla, en una ciudad que ama el deporte en general y el atletismo en particular", ha señalado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una nota de prensa.

El alcalde ha añadido que "queremos hacer del río Guadalquivir el gran centro deportivo de Sevilla al aire libre, un lugar privilegiado donde practicar cada uno su deporte favorito". Además, Sanz ha destacado que "pocos lugares habrá más bonitos para correr que por este circuito", un recorrido en torno al río al que a diario se acercan miles de sevillanos a correr, andar, montar en bicicleta o practicar remo o piragüismo.

El circuito tendrá marcados los puntos kilómetros entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón para servir de guía a los deportistas que realicen este itinerario.

Abel Antón (Ojuel, Cabrejas del Campo, Soria, 1962) es uno de los corredores de fondo más importante que ha dado en su historia el atletismo español. Dos veces campeón del mundo de maratón, una de ellas en Sevilla en 1999 --la otra en Atenas (1997); campeón de Europa de 10.000 metros lisos, en Helsinki (Finlandia, 1994); bronce de Europa de 5.000 metros, y tres veces campeón de España en esa misma distancia.

Además, el atleta soriano ha ganado los maratones de Atenas, Sevilla, Londres, Berlín, Kyongin (Corea) y Barcelona.