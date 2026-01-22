Abiertas las inscripciones para participar en la carrera solidaria Ruta 091 en Dos Hermanas (Sevilla)

Presentación de la Ruta 091 de Dos Hermanas (Sevilla) - POLICÍA NACIONAL

DOS HERMANAS (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha indicado que continúan abiertas las inscripciones para participar en la carrera popular y solidaria Ruta 091 que se celebra el próximo 8 de febrero en Dos Hermanas (Sevilla).

El Cuerpo ha destacado que todo lo recaudado se destinará a la Fundación AFA (Asociación de Familiares de Enfermos/as de Alzheimer y otras demencias de Dos Hermanas), hacerla visible y mejorar la calidad de vida de los enfermos.

Pueden participar en la carrera todos los ciudadanos mayores de 14 años que lo deseen. La inscripción incluye una camiseta oficial y bolsa del corredor. La prueba comenzará a las 11 de la mañana y tendrá un recorrido urbano de aproximadamente 7 kilómetros, con salida y meta en la Calle Luis Ortega Bru, junto a la Comisaría Local de Dos Hermanas.

El circuito discurrirá por distintas calles y zonas emblemáticas del municipio, incluyendo el Parque Municipal La Alquería del Pilar, ofreciendo un trazado "accesible y seguro para todos los participantes".

Se establecerán categorías senior, veterano/a y Policía Nacional, con trofeos para los primeros clasificados, además de una categoría no competitiva para personas con diversidad funcional, asistidas en silla de ruedas, que tomarán la salida en condiciones adaptadas.

El plazo de inscripción finalizará el 5 de febrero de 2026. También existirá una la posibilidad de realizar una aportación económica llamada "Donación Solidaria" "Dorsal 0" y pensada para todas aquellas personas que, sin participar en la prueba deportiva, quiera aportar una determinada cantidad para colaborar con la fundación.

La Ruta 091 nació como una iniciativa solidaria de la Policía Nacional en el año 2017 a iniciativa de la Oficina de Comunicación de la Dirección General de la Policía. Se trata de un conjunto de carreras que cada año se celebra en diferentes localidades de todo el territorio nacional. Sus patrocinadores generales son el Banco Santander y Mupol (Mutualidad de Previsión Social de la Policía).