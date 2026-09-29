Abierto hasta el 24 de octubre el plazo para pedir ayudas destinadas a rehabilitar conventos de clausura de Sevilla

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SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha abierto hasta el próximo 24 de octubre la convocatoria de subvenciones destinadas a la conservación, mantenimiento, rehabilitación y restauración de conventos y monasterios de vida contemplativa de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta línea de ayudas, impulsada dentro del proyecto 'Sevilla Oculta', ha contado con una dotación total de 850.000 euros y permitirá financiar intervenciones de hasta 200.000 euros por inmueble, con la posibilidad de cubrir hasta el 100% del presupuesto protegible aceptado.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Patrimonio, Juan de la Rosa, ha destacado que el objetivo "cuidar de nuestro patrimonio, apostando por preservar estos espacios para las futuras generaciones, manteniéndolos vivos y en condiciones dignas, como merecen Sevilla y su historia".

En los 14 conventos y monasterios de vida contemplativa que existen actualmente en el municipio, atender estas necesidades resulta fundamental para evitar el deterioro y la pérdida de una parte singular del patrimonio sevillano.

En contexto, esta línea de ayudas se enmarca en el proyecto 'Sevilla Oculta', puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla junto con el Arzobispado y la Cámara de Comercio de Sevilla, orientado a la preservación, puesta en valor y modernización de los conventos de clausura femeninos.

En su marco ya se han impulsado actuaciones como la rehabilitación de la escalera del claustro del herbolario en el convento de Santa Inés y la restauración de la Capilla del Correo Mayor en el convento Madre de Dios.

REQUISITOS, CRITERIOS DE VALORACIÓN Y SOLICITUD

Podrán solicitar estas subvenciones las entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas que sean propietarias de los inmuebles o titulares de derechos sobre ellos --con la correspondiente autorización de la propiedad--.

Los edificios deberán albergar comunidades religiosas de vida contemplativa en régimen de clausura de forma estable y contar con la protección patrimonial exigida en la convocatoria --estar declarados Bien de Interés Cultural, incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, o contar con los niveles A o B de protección urbanística--.

De esta manera, las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, conforme a las bases reguladoras publicadas en el BOP, ante lo que para valorar las solicitudes se tendrán en cuenta: El grado de protección y el valor patrimonial del inmueble, la urgencia de las obras o actuaciones, la aportación de recursos propios por parte de la entidad, la existencia de una planificación técnica previa o Plan Director, la continuidad de proyectos en edificios protegidos subvencionados en fases anteriores.

Asimismo, podrán financiarse actuaciones de conservación, mantenimiento, consolidación estructural, rehabilitación y restauración, así como intervenciones arqueológicas vinculadas. El plazo máximo de ejecución será de 24 meses desde la aceptación de la ayuda.

Para solicitar la subvención, las entidades interesadas deberán cumplimentar el modelo de solicitud y los formularios correspondientes --disponibles en los anexos de la convocatoria-- y presentarlos por vía electrónica a través de la web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente dentro del plazo habilitado.