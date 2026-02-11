Abren las compuertas del muro de defensa del Guadalquivir en Sevilla tras desactivarse el Plan de Emergencias

Compuerta del Parque Vega de Triana de Sevilla cerrada por la "eventual crecida" del río Guadalquivir. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha desactivado en la mañana de este miércoles el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad tras el paso del temporal. Asimismo, se ha procedido a la reapertura de las compuertas de la Vega de Triana, según ha confirmado el Consistorio en redes sociales.

Dichas compuertas llevaban cerradas desde el pasado jueves como medida preventiva ante "ante una eventual crecida" del río Guadalquivir, que actualmente se encuentra en nivel amarillo a su paso por Sevilla.

Por otro lado, fuentes municipales han confirmado a Europa Press que todos los parques de la ciudad se encuentran abiertos tras la revisión por parte de los técnicos.

El Cementerio municipal continúa cerrado a la espera de que se evalúen los daños provocados por el temporal que ha provocado la caída de al menos 60 árboles en el recinto.