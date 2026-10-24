Absueltos en Sevilla un motorista y dos policías locales tras acusarse mutuamente de agresiones y lesiones

Archivo - Vehículos de la Policía Local de Sevilla. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a un hombre acusado de un delito de resistencia a agentes de autoridad, atentado y lesiones tras rebasar un semáforo en rojo en Sevilla y resultar dos agentes heridos.

Los profesionales han sido absueltos también, al ser acusados por este hombre de delitos de lesiones, amenazas, detención ilegal y falsedad documental.

El Tribunal ha valorado que "no ha quedado debidamente acreditado cómo se desarrollaron los hechos" y ha procedido a dictar la absolución de los mismos.

Pese a acusarse mutuamente, los implicados finalmente se acogieron a su derecho a no declarar y sus respectivos letrados renunciaron a la práctica de las pruebas propuestas.

Según recoge el relato de hechos de la sentencia, consultado por Europa Press, tan solo ha quedado probado que este varón conducía una motocicleta por la calle Luca de Tena y rebasó una intersección con semáforo en rojo, lo que motivó la intervención de la Policía Local.

Posteriormente, se produjo un "confuso" incidente entre los tres. Por tanto, las lesiones que los agentes sufrieron, si bien han quedado probadas, no consta que se produjesen en el incidente.

En aras del principio 'in dubio pro reo', el tribunal ha dictado la absolución de los mismos.